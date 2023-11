¡Se le escapó! La forma en la que Marcelo Tinelli llamó a Milett Figueroa

“¿Ya está declarado entonces?”, exclamó Celeste Muriega al escuchar que el conductor se refirió a Milett como su novia, y Tinelli respondió: “Sí, se lo acabo decir a Ángel (De Brito), me preguntó, hay que definir, yo antes era exclusivo, luego le dije mi pareja y ella me dice ‘no, me gusta más mi novia’, así que es mi novia”.

“Entonces... ¿a partir de cuándo? ¿desde qué día son novios?”, indagó la bailarina y el conductor precisó: “Después te lo digo, los archivos no son buenos porque si no me parece que me iría un poco más para atrás y acá me van a cuestionar porque no lo blanqueé acá”.

Marcelo contó que su primo, El Tirri, fue quien le dijo que tenía que convocar a Milett para el certamen y que él simplemente la conocía de Instagram y que la primera vez que la vio en persona fue en el Hipódromo, cuando se reunieron para hacer las fotos oficiales del programa. “Ahí fue el día que yo me enamoré”, exclamó el conductor. “Ese día se me caía la baba, yo hablaba con Ángel y él me decía, mirá para otro lado. Ahí algo pasó”, confesó, pero aclaró que su relación no comenzó ahí, sino tiempo después.

El increíble posteo de Marcelo Tinelli tras el triunfo de Milei

Luego de un domingo en donde la atención de todo estuvo centrada en el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, y tras la confirmación que el candidato de La Libertad Avanza será el nuevo presidente de la Argentina, muchos se prepararon para ver las reacciones de los famosos. Y uno de los más mirados fue Marcelo Tinelli.

Es que el conductor es una de las personas más populares del país, por lo que siempre se espera que dé su opinión en circunstancias tan especiales como esta. A pesar de que no había apoyado a ningún candidato, Marcelo Tinelli se había mostrado cerca de ambos, e incluso había protagonizado un divertido momento con Javier Milei cuando este fue a buscar a Fátima Florez al piso del Bailando 2023.

Por eso, fue una sorpresa para todos al ver el silencio de Marcelo Tinelli durante todo el día, sobre todo luego de que Sergio Massa asumiera la derrota y felicitara a Javier Milei por ser elegido como el nuevo presidente de los argentinos por, al menos, los próximos cuatro años. Sin embargo, en los últimos minutos del día, el conductor reapareció con una posteo que despertó la sorpresa de todos.

Es que el usuario de twitter conocido como El Laucha compartió en su cuenta la imagen que subió Marcelo Tinelli a su Instagram y reflejó la actitud del conductor ante la victoria de Javier Milei.

“MARCELO TINELLI, silencioso tras los resultados: Hace dos horas (23:30hs) subió esta stories SIN HACER MENCIÓN a los resultados de las Elecciones. Se estaba comiendo unos pennes rigate”, escribió el usuario.

En la imagen compartida por el conductor, subió una foto cocinando, y al lado escribió: “Hoy se cocina en casa unos ricos pennes rigate con salsa de pomodoro y basílico, y carne exquisita kobe”.