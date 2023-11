Se supieron los detalles del juicio millonario de Marcelo Tinelli y Jonatan Viale

La primera audiencia de conciliación no contó con la presencia de Jonatan Viale, y las partes han manifestado su intención de llevar el conflicto directamente a juicio. Desde el entorno de Tinelli se indicó que la suma solicitada será donada, ya que el conductor no busca beneficio económico personal.

Qué dijo el entorno de Marcelo Tinelli sobre la denuncia a Jonatan Viale

"Las cosas que dijo Jonatan Viale no las podemos permitir, Marcelo se banca todas las críticas. Así que pagará la tasa de justicia y litigará, no hay arreglo posible", afirmaron desde el círculo cercano al conductor de América.

En respuesta a las acusaciones, Tinelli expresó: "No me importa que me critiquen la mesa del hambre, la AFA, San Lorenzo. Me molestó que me digan que me financia Martín Insaurralde y el narcotráfico". Esta decisión legal representa un quiebre en la tradicional postura del conductor ante las críticas, demostrando que en este caso considera que las acusaciones de Jonatan Viale exceden los límites de la crítica periodística.

La controversia toma relevancia en un momento complicado para Tinelli, quien, según informes, estaría atravesando una separación con Milett Figueroa, una modelo peruana con la que mantenía una relación. La demanda contra Jonatan Viale promete ser un capítulo importante en la carrera de Marcelo Tinelli y en la relación entre los medios y las personalidades públicas en Argentina.