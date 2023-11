Una famosa mandó al frente a Marcelo Tinelli por una polémica actitud

Las fuertes declaraciones de Marisa Brel contra Marcelo Tinelli

La periodista y panelista Marisa Brel estuvo como invitada en Entre Nos, el programa que conduce Tomás Dente por la señal de Net. Allí, en un momento de la entrevista, habló sobre Marcelo Tinelli y realizó un reproche en vivo.

“Siempre nos acordamos, nos hicimos muy amigos y trabajé con él en radio. Era la única mujer en toda la radio ahí en Olleros”, recordó Marisa sobre su experiencia en Radio Uno, en la sede de Ideas del Sur.

“Yo trabajaba embarazada, y Paula (Robles) estaba embarazada. Nació mi hija Paloma y a la semana nació Juanita Tinelli. Es el día de hoy que nos hablamos, nos queremos un montón”, dijo la analista de Gran Hermano, que lanzó su fuerte reproche para Tinelli.

“Nunca me llamó para trabajar. Varias veces me enojé con él cuando no me llamaba para trabajar, siendo amiga. Cuando yo necesitaba trabajo se lo decía en la cara: ‘Marcelo, ¿por qué no me llamás para trabajar?’, pero nunca me da trabajo. Igual ya no pido”, dijo Marisa, que contó que, de todas maneras, su papel en Gran Hermano lo consiguió llamando a Telefe.