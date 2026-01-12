Dante Ortega explotó en redes sociales contra los que opinan de su sexualidad

Los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega -Paloma, Helena y Dante- siempre se caracterizaron por mantener un perfil bajo en los medios más allá de la fama y exposición de sus padres. Sin embargo, en las últimas horas Dante Ortega decidió grabar un video con un firme descargo tras detectar varios mensajes ofensivos ante una publicación que hizo.

El hijo de la famosa expareja se mostró comiendo chocolate con una de sus hermanas y los usuarios se metieron con la orientación sexual de los dos. En este contexto, el joven de 24 años decidió remarcar uno de los agresivos mensajes en cuestión que detectó en las redes y profundizar seriamente sobre el tema.

"Empecé el año tranqui", indicó en su posteo. Para luego profundizar: "El otro día subí un video con mi hermana degustando chocolate y me llamó la atención la cantidad de likes y comentarios que empezó a tener. Me metí en los comentarios para ver qué estaba opinando la gente y me encontré con una catarata de comentarios despectivos como este ("Tienen el envase invertido jaja") hablando sobre nuestra orientación sexual: que si estamos invertidos, que si somos homosexuales por una simple moda...".

image

"Toda una catarata de opiniones que reflejan que no son personas que no están interesadas en instruirse sino en bardear y criticar por el simple hecho de que tienen tanto odio acumulado en su cuerpo que no lo pueden trabajar en terapia. Tal vez ustedes les está pasando y proyectan en nosotros, que somos pibes que no jodemos a nadie", continuó con mucha altura Dante Ortega.

Y remarcó al respecto: "Estos comentarios me dejaron de afectar y no hay nada en mi vida que vaya a cambiar por lo que opine una persona x de afuera. A esta cavernícola le digo que opinó de una manera tan despectiva que soy hombre, me gustan los hombres, y tampoco descarto estar con mujeres. Y mis hermanas son mujeres y le gustan las mujeres, ¿qué problema hay con eso?".

El fuerte descargo de Dante Ortega

En ese sentido, Dante Ortega planteó en el video con su firme descargo: "Creo que lo que llama poderosamente la atención es que al venir de padres públicos los tres nacimos con la misma orientación sexual que no es la heterosexual. Ahora si los tres fuéramos heterosexual, ¿ustedes creen que este tema hubiera sido tema de conversación? Yo creo que no".

Embed - DANTE en Instagram: "Empecé el año tranqui" View this post on Instagram

Y remarcó: "Me llama la atención que suele ser gente bastante mayor la que me comenta de esta manera y yo con 24 años no debería estar perdiendo el tiempo tratando de educar a personas que tienen limitaciones en la empatía y la forma de comunicarse con otros. Así que no vengan a querer darnos cátedra porque si ustedes tienen hijos y los criaron con esos valores, mamita, pobres chicos".

"La gente que piensa que la elección sexual es algo que se elige están muy equivocados porque sino no hubiera estado dos años rezando para que me haga heterosexual. ¿Creen que funcionó, cambié mi aspecto? No. Sigo creyendo en Dios y creo que él me quiso así", concluyó con firmeza el hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega.