Un corte de energía eléctrica afectó a tres barrios de Neuquén: zonas comprendidas

Calf informó que quedarán fuera de servicio por una reparación de emergencia. Cuál es el tiempo estimado en retomar el servicio.

La Cooperativa Calf anunció que quedaba sin el servicio de electricidad tres barrios y una zona importante del alto de la ciudad de Neuquén durante la tarde de este viernes.

Indicaron que la medida se tomó para que los equipos puedan realizar una tarea de reparaciòn con caracter de urgente en el noreste de la ciudad.

Desde Calf informaron a la comunidad que el suspensión del servicio es para una “reparación de emergencia debido a un conductor de media tensión cortado”. Por ende, puntualizaron que a partir de las 17. 30 ya se encontraban fuera de servicio los barrios Rincón del Río, Rincón Club de Campo, Rincón de Emilio, y las zonas aledañas a la Plaza las Banderas.

E indicaron que “el tiempo estimado de trabajo es de 3 horas” para que puedan restablecer el servicio en ese sector de la capital provincial.

Antes del tiempo previsto

Aunque media hora más tarde, a las 18, aseguraron que las tareas habían terminado antes de tiempo y se había solucionado el inconveniente.

"Finalizaron las tareas de reparación y el servicio eléctrico se encuentra normalizado en todos los barrios afectados y zonas aledañas". Desde la cooperativa aseguraron que "continúan trabajando para garantizar la calidad y continuidad del servicio".