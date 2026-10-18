Barby Silenzi reveló quién filtró los escandalosos audios de El Polaco y Fede Bal: "De primer nivel"

La bailarina aseguró que fue ella la que descubrió la infidelidad del artista, con la complicidad del actor.

Barby Silenzi confesó que fue ella quien filtró los audios de Fede Bal a El Polaco que desataron uno de los escándalos más resonantes del espectáculo argentino en diciembre de 2020. Casi seis años después, la bailarina reconstruyó cómo descubrió los mensajes en el celular de su pareja y explicó por qué decidió exponer al actor, pero preservar las respuestas del cantante. La revelación tuvo lugar durante una entrevista en AME (Al Modo Escudero), el ciclo que conduce Silvina Escudero en Ink 2 Reyes Stream.

Según relató, todo ocurrió mientras convivía con el músico y su hija Abril era muy pequeña. En aquel momento, ambos participaban de MasterChef Celebrity y habían estrechado su amistad. El hijo de Carmen Barbieri había invitado al cantante a una reunión en su casa y le había sugerido que fuera acompañado por ella, pero una discusión de pareja cambió los planes. “Ese día tenía grabación. Nunca volvió a la casa. Jamás volvió . Yo lo llamaba, nada”, recordó sobre aquella noche.

La situación se aclaró a la mañana siguiente, cerca de las 8, cuando el intérprete regresó y le pidió disculpas. Le explicó que había estado en la casa de su amigo y que se había quedado dormido. Mientras él descansaba, la artista se preparó un mate, se sentó en la barra de la cocina y tomó su teléfono para revisar la conversación con el actor . Fue entonces cuando encontró los audios que terminarían circulando por todos los programas de espectáculos.

En las grabaciones, el protagonista de Resto del mundo invitaba a su amigo a una fiesta en su casa y describía una pileta climatizada, además de la presencia de mujeres. “La pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco?”, decía uno de los fragmentos que se viralizaron. La bailarina también encontró las respuestas de su pareja, que reaccionaba con entusiasmo ante la propuesta. “Los audios, pero aparte las contestaciones de él. No, me muero, ya me estoy preparando, decía él”, contó.

Los audios que terminó difundiendo Ángel de Brito

Después de descubrir los mensajes, la madre de Abril decidió compartirlos con Andrea Taboada, entonces panelista de LAM. Para hacerlo, recurrió a una amiga cercana, madrina de sus hijas, que podía ayudarla a hacer llegar el material al programa. Sin embargo, eligió enviar únicamente las grabaciones del actor para evitar exponer demasiado al cantante. “Mando el de Fede, así no lo expongo tanto al Pola”, explicó durante la entrevista.

La decisión llamó la atención de Escudero, quien destacó que, incluso en medio del enojo, había intentado proteger a su pareja. La invitada respondió con ironía: “Es que es la amiga, date cuenta”. Finalmente, el material llegó a Taboada y fue difundido por Ángel de Brito en LAM en diciembre de 2020, lo que provocó una crisis pública en la relación. En aquel momento, el músico intentó mostrar que seguían juntos mediante una publicación en Instagram, mientras la bailarina confirmó que estaban separados.

El actor sostuvo entonces que se trataba de una conversación privada entre amigos, filtrada en un contexto de celos y discusiones. Días después, la pareja anunció su reconciliación. Casi seis años más tarde, la confesión permitió conocer quién había estado detrás de la filtración y por qué decidió preservar parte de los mensajes, aun cuando el episodio terminó afectando su propia relación.