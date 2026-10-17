El encuentro de una actriz argentina con Tom Cruise: "Me dijo 'nos vemos mañana'"

Mariana Genesio Peña, pareja de uno de los guionistas de Digger, tuvo un cruce cara a cara con su colega.

Mariana Genesio Peña viajó a Los Ángeles para acompañar a su pareja, Nicolás Giacobone, al estreno de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu protagonizada por Tom Cruise . Durante una actividad previa a la avant premiere, la actriz conoció al reconocido intérprete de Hollywood y compartió una conversación que la sorprendió por la naturalidad y la calidez del estadounidense.

El encuentro ocurrió en un brunch organizado en las galerías David Geffen del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA). Allí, el artista pop Ed Ruscha presentó un póster original inspirado en la producción. Giacobone participó del evento como uno de los guionistas del largometraje , mientras que su pareja lo acompañó en la actividad.

La experiencia fue relatada por Genesio Peña en ¿Qué hacemos acá?, el programa de streaming que conduce junto a Tamara Pettinato y Fernando Balmayor por el canal Wapa. Durante la charla, la actriz recordó los preparativos para la ocasión y reconoció que no contaba con la vestimenta adecuada para un encuentro de esas características.

“Yo llevé ropa para estar de chabón, jean, remerita para caminar Los Ángeles, y vestido para vestirme de diva de Hollywood. No tenía para brunch en un museo”, explicó. Finalmente, eligió un vestido colorado largo y decidió prescindir de los tacos. Según contó, se sintió demasiado arreglada para la actividad, aunque la situación terminó convirtiéndose en una anécdota inesperada.

El sorprendente cruce con Tom Cruise

“Se acercó superdivino, superamoroso y conversó conmigo, me miró a los ojos”, recordó sobre Cruise. La actriz admitió que esperaba una actitud mucho más distante por parte de la estrella, a quien imaginaba como alguien poco accesible. Sin embargo, la conversación transcurrió de manera espontánea y la sorprendió por la atención que recibió.

Entre risas, Genesio Peña especuló con que el actor podría haberla confundido con Nicole Kidman, su expareja, debido a su altura y su cabello rubio. “Habrá visto, toda rubia, alta”, comentó. También se describió con humor durante el intercambio: “Toda pavota, gorda, colorada, como si nunca hubiese visto un famoso”.

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La sorpresa continuó cuando, antes de retirarse del museo, el intérprete volvió a acercarse para despedirse. “Nos vemos mañana”, le dijo, en referencia a la avant de Digger. La respuesta dejó a la intérprete entusiasmada y dio lugar a otra broma: “Yo dije: ‘Soy íntima de Tom’”.

Además, la artista contó un detalle sobre los movimientos del protagonista de Top Gun: según su relato, había llegado solo en moto y, al finalizar el encuentro, se dirigió a un tráiler para cambiarse de ropa.

La película es una comedia negra protagonizada por Cruise como Digger Rockwell, un magnate petrolero cuya empresa desencadena un desastre ecológico en Groenlandia. Filmada en los estudios Pinewood de Londres, llegó a los cines argentinos el 1 de octubre. Con un presupuesto estimado de entre 125 y 180 millones de dólares, tuvo un comienzo comercial débil en Estados Unidos y generó opiniones divididas entre los críticos.