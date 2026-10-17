El insólito casting de Daniela Celis para encontrar novio: los requisitos que sorprendieron a todos

Daniela Celis volvió a captar la atención de sus seguidores con una iniciativa que rápidamente despertó curiosidad en las redes sociales . Fiel a su estilo espontáneo, la influencer compartió una propuesta que combina humor, picardía y una invitación directa para quienes quieran acercarse a ella en el plano sentimental.

La publicación no pasó inadvertida, especialmente por la modalidad elegida para recibir interesados y las condiciones que estableció antes de dar el primer paso hacia una posible relación. A través de sus historias de Instagram , la exparticipante de Gran Hermano publicó una foto sensual acompañada de un enlace para que los hombres interesados en conquistarla puedan anotarse.

Conocida popularmente como “Pestañela”, Daniela decidió que sus potenciales candidatos completen un formulario para tener la posibilidad de conocerla. La convocatoria estuvo acompañada por una invitación concreta: “Si me querés conocer, llená el formulario” . De esta manera, la influencer dejó abierta la posibilidad de recibir postulaciones de sus seguidores y conocer a quienes estén dispuestos a intentar conquistarla.

Cuáles son los requisitos que deben cumplir los candidatos

Más allá de la originalidad de la propuesta, lo que más llamó la atención fue la lista de condiciones para el casting que Celis estableció a sus pretendientes. Sin demasiadas vueltas, detalló qué características considera indispensables en un hombre que quiera acercarse a ella: “Requisitos: que viva solo, tenga movilidad, sea independiente y que esté bueno”, escribió en la publicación.

La lista combinó aspectos vinculados con la autonomía personal y la apariencia física, con un tono descontracturado que acompañó toda la convocatoria. Así, Daniela dejó en claro que busca a alguien independiente, con movilidad y que también le resulte atractivo. Junto a las condiciones, incluyó el enlace bajo la frase “Postúlate acá”, para facilitar el acceso al formulario y alentar a sus seguidores a participar.

La nueva etapa sentimental de Daniela Celis

La iniciativa llega mientras Daniela continúa con su vida personal y la crianza de sus hijas, Aimé y Laia, fruto de su relación con Thiago Medina. Con esta propuesta, la influencer convirtió la búsqueda de posibles pretendientes en una convocatoria abierta en redes sociales. Ahora, la curiosidad está puesta en quiénes se animarán a completar el formulario y si alguno de los candidatos logrará llamar su atención.