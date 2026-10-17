Acaramelada: las primeras imágenes de Lourdes Sánchez con su nuevo novio rugbier

La bailarina fue vista en público junto a Francisco Liotta Hernández, marcado como el tercero en discordia en la relación con el Chato Prada.

Lourdes Sánchez fue fotografiada junto a Francisco Liotta Hernández en la costanera norte de Corrientes, en las primeras imágenes que trascendieron de su nuevo romance. La funcionaria provincial y el joven empresario fueron captados mientras caminaban juntos, en medio de la repercusión por la separación de la bailarina y Pablo “Chato” Prada , después de 16 años de relación y un hijo en común.

El material fue difundido ayer en el programa Nuevo Día, donde el periodista Juan Etchegoyen dio detalles del encuentro. “Estaban caminando en la costanera norte de Corrientes”, describió el panelista al presentar las imágenes. La secuencia mostró a ambos compartiendo una tarde en público , luego de que el vínculo sentimental entre ellos comenzara a ocupar espacio en los medios de espectáculos.

Durante el programa, Flavia Palmiero aportó otra interpretación de la escena al señalar que los dos estaban haciendo actividad física. La conductora reparó en que llevaban ropa deportiva y caminaban a paso rápido . Sin embargo, el comunicador sostuvo que las imágenes confirmaban la relación. La aparición se produjo pocos días después de que se conocieran nuevos detalles sobre el inicio del romance.

La noticia llega tras la ruptura del modelo con el productor, con quien compartió 16 años de pareja y tuvo un hijo de 10 años. La separación generó repercusiones por la aparición de un nuevo vínculo sentimental y por las declaraciones de la propia Sánchez, que días atrás habló sobre su presente personal. En ese contexto, también se conoció cómo habría comenzado el romance con Liotta, a partir de un episodio relacionado con un test de alcoholemia.

Lourdes Sánchez no se animó a negar el romance

Mientras las imágenes circulaban, la funcionaria también se refirió a su continuidad en el gobierno de Corrientes. Ante medios locales, descartó que la separación pudiera afectar su puesto como presidenta del Instituto de Cultura provincial y defendió la independencia entre su vida privada y sus responsabilidades laborales. “Yo estoy muy firme. Creo que la vida privada no tiene nada que ver con el trabajo de uno”, afirmó.

En la misma intervención, Sánchez sostuvo que dejaría sus funciones si considerara que no cumplió adecuadamente con sus obligaciones. “Yo sí me tengo que ir de mis lugares porque no hice bien las cosas, y estoy trabajando con todo mi corazón”, expresó. Luego, entre risas, respondió a los comentarios sobre su nueva relación con una frase que también tuvo repercusión: “No se castiga el amor, chicos”.

Lourdes Sánchez habló tras su separación del ''Chato'' Prada: ''Estoy atravesando una situación difícil, pero lo estamos llevando muy bien como personas adultas que somos y por todo el amor de nuestra historia de 16 años''. pic.twitter.com/pxYKSMaNlX — MDZ Online (@mdzol) October 16, 2026

Por último, la bailarina habló sobre el proceso de separación y reconoció que se trata de una situación difícil para quienes atraviesan una ruptura con un hijo pequeño en común. No obstante, destacó que ambos intentan transitarla de manera adulta y priorizar la historia compartida. “No es algo feliz, pero lo estamos llevando muy bien como personas adultas que somos y por todo el amor de nuestra historia de 16 años”, concluyó en referencia a Prada.