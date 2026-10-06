El llanto del tercero en discordia en la separación de Chato Prada y Lourdes Sánchez

El correntino de 28 años habló por primera vez de la relación con la bailarina y cómo la noticia afectó a su familia. Qué dijo.

Francisco Liotta Hernández quedó envuelto en un escándalo cuando fue señalado como el tercero en discordia en la separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada. El joven oriundo de Corrientes rompió el silencio y habló, por primera vez, con la prensa ante los rumores que lo vinculan a la bailarina.

En diálogo con Juan Etchegoyen (Nuevo día, Ciudad Magazine) el deportista contó cómo atraviesa la situación junto a su familia. El joven prefirió mantenerse al margen de los rumores y no meterse en la ruptura amorosa de la bailarina y el productor: “En relación a la separación de Pablo y Lourdes prefiero no declarar nada, es un tema de ellos, no quiero ni debo decir nada en relación a eso . Te pido que me respetes, así como yo respeto tu trabajo y entiendo que me escribas y quieras tener información, pero no quiero declarar nada ”.

En otro momento de la nota reconoció que la exposición le afectó no solo a él, sino a su familia. “ La verdad que no estoy acostumbrado. He tenido entrevistas, pero todo relacionado con el deporte. Pero no, mucho menos mi familia, mi viejo y mi vieja son de un perfil totalmente bajo y no les gusta para nada esto, pero bueno, logré contenerlos”, dijo sobre el impacto que tuvo la noticia en su entorno.

“Desconozco muy bien en el lugar que me están poniendo, entonces prefiero no hablar hasta informarme un poco mejor. Hoy, la verdad no es el día. Tengo cosas mucho más importantes que esto, así que espero que me entiendas. Yo en el momento que considere correspondiente hablaré”, sentenció Francisco al programa de Ciudad Magazine.

En el mismo programa Etchegoyen dio un dato sobre cómo vivió la noticia y la repercusión mediática y contó que el joven, que no tiene presencia en los medios de comunicación, estuvo muy afectado. "Lo que me decían desde Corrientes es que Francisco estuvo tan que durante toda la mañana, tanto del sábado como del domingo, y también de ayer lunes, estuvo llorando, permanentemente llorando”, reveló.

Habrá que esperar a que las aguas se calmen para que los protagonistas den sus versiones o, dentro de poco, se muestren juntos confirmando el romance. Por lo pronto, el pedido de Lourdes fue no hablar más de la familia de Liotta.