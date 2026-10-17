Ivana Figueiras confirmó la boda con Darío Cvitanich y le pegó a Chechu Bonelli: "No me hago cargo"

La modelo aseguró que está feliz por el casamiento, que se llevará a cabo en marzo, y apuntó contra la conductora.

Ivana Figueiras confirmó que se casará con Darío Cvitanich en marzo de 2027 y habló sobre la polémica que involucra al exfutbolista y a su expareja, Chechu Bonelli. Tras la repercusión que generó la propuesta de matrimonio en el Palacio Duhau, la modelo y empresaria brindó detalles de los preparativos y respondió a los cuestionamientos públicos sobre el rol del deportista en la crianza de sus hijas.

En diálogo con el programa Puro Show, la empresaria se mostró entusiasmada por el compromiso y aseguró que atraviesa un buen momento sentimental. “La verdad que estoy muy contenta, lo estoy viviendo con mucha alegría ”, expresó al referirse a la propuesta, que reconoció que la tomó por sorpresa. También explicó que la pareja busca preservar su intimidad frente a las repercusiones externas y dejar atrás una etapa marcada por las controversias.

“Me sorprendió bastante la propuesta. Las cosas con Darío están re bien, estamos intentando que el ruido de afuera no moleste ”, sostuvo la influencer. En ese sentido, afirmó que las dificultades que atravesaron quedaron atrás y que ahora pueden disfrutar de la relación. Al mismo tiempo, remarcó que el objetivo es concentrarse en el presente y evitar que las declaraciones públicas interfieran en la dinámica de la pareja.

Respecto de la boda, confirmó que la celebración tendrá lugar en marzo y que será un evento reservado para su círculo más cercano. “El casamiento va a ser en marzo y vamos a invitar a la gente cercana, todavía estamos armando la lista”, detalló. Por el momento, la pareja continúa definiendo quiénes participarán de la ceremonia y del festejo, luego de que trascendiera la propuesta de matrimonio y se conocieran imágenes del anillo de compromiso.

La futura esposa del ídolo de Racing también se refirió a las críticas de Bonelli sobre el desempeño del exdelantero como padre. En los últimos días, la conductora había cuestionado públicamente algunas cuestiones vinculadas con la crianza de sus hijas, lo que volvió a instalar el conflicto entre ambos. Frente a esos planteos, Figueiras defendió la responsabilidad del exfutbolista y respaldó su decisión de presentar pruebas para responder a los cuestionamientos.

Ivana Figueiras se casa con Darío Cvitanich y habló en #PuroShow: "No me hago cargo del pasado de él".@puroshowok pic.twitter.com/8VOocHJapJ — eltrece (@eltreceoficial) October 16, 2026

La bronca de Ivana Figueiras por las declaraciones de Bonelli

“Me parece que la carrera de Darío se basó en ser una persona responsable. Ver que dice esas cosas me hace ruido, porque es una persona comprometida con sus hijos. Él quiso presentar las pruebas y está en todo su derecho”, afirmó. De esa manera, la empresaria tomó posición en la controversia y rechazó las críticas dirigidas a su flamante prometido, aunque insistió en que no pretende involucrarse en los conflictos relacionados con su pasado.

En otro tramo de la entrevista, Figueiras cuestionó la exposición mediática de Chechu y sostuvo que ni ella ni Cvitanich recurren habitualmente a los medios para hablar de su vida privada. “Yo no me voy a hacer cargo del pasado de Darío, esto no trae problemas dentro de la pareja”, aseguró. Además, señaló que atraviesa una etapa en la que prioriza su bienestar, sus hijas y la tranquilidad familiar.

“Si voy a estar en pareja para pelear prefiero estar sola. Estoy feliz, enfocada en mi vida, en mis hijas, en la salud y en mi presente”, concluyó. La modelo, que se acerca a los 40 años, dejó en claro que su intención es disfrutar de la relación y avanzar con los preparativos del casamiento sin quedar atrapada en las disputas públicas.