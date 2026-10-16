Invitación Blend Fest llega al Parque Central con Dante Spinetta, Gauchito Club, vinos neuquinos y gastronomía

Música en vivo, grandes artistas, vinos regionales y sabores para descubrir.

El sábado 24 de octubre, desde las 15, BLEND FEST invita a disfrutar de una experiencia que combina música, arte y gastronomía al aire libre. Las entradas están a la venta con beneficios de financiación del BPN .

El Parque Central de Neuquén será el escenario de BLEND FEST , un encuentro que reunirá artistas nacionales y locales, bodegas neuquinas, propuestas gastronómicas y expresiones artísticas. Una invitación a compartir una jornada con amigos y en familia, celebrar la cultura regional y disfrutar de una propuesta que combina entretenimiento y sabores locales.

El festival tendrá como protagonistas a Dante Spinetta , referente del funk, el hip hop y el soul, y Gauchito Club , la banda mendocina que fusiona rock, cumbia y ritmos latinoamericanos.

También serán parte de la programación DJ Mami, Manu Martínez y Automáta Personal, banda neuquina que combina indie, pop, rock, funk y electrónica.

Música, vinos y sabores regionales

Además de los shows, el público podrá recorrer propuestas gastronómicas, descubrir vinos de bodegas neuquinas y disfrutar de distintas expresiones artísticas. Una experiencia que pone en diálogo la música, la producción regional y la cultura en un espacio al aire libre.

Entradas y beneficios

Las entradas se encuentran disponibles en Eden Entradas, con beneficios para clientes del Banco Provincia del Neuquén (BPN):

6 cuotas sin interés con tarjeta Confiable.

3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard del BPN.

Fecha: sábado 24 de octubre, desde las 15.

Lugar: Parque Central de Neuquén, sector de Independencia y pasaje Héroes de Malvinas.

Venta de tickets: Eden Entradas.