Chechu Bonelli explicó qué pasó con la foto viral que se sacó con la mujer que denunció a Ivana Figueiras.

Nuevamente la periodista y conductora es protagonista de un escándalo mediático en medio de su conflicto con la actual pareja de su ex.

Después de la foto que se viralizó de Chechu Bonelli con Natalie Pietra , la actual pareja de Tomás Guarracino , ex de Ivana Figueiras , actual pareja de Darío Cvitanich , la periodista y conducotra rompió el silencio en Intrusos, donde aseguró que nunca buscó generar ni una polémica.

“Solo voy a decir una cosa, yo nunca tuve ningún tipo de intención, la foto no la subí yo. Es un amigo mío, jamás haría una cosa así. Fue una cena privada, mi amigo subió la foto de ingenuo, alguien la encontró y la compartió”, explicó Chechu, desligándose de las interpretaciones que surgieron alrededor del encuentro.

La situación se dio en medio del enfrentamiento entre Ivana Figueiras y Natalie Pietra , quien habría denunciado a la modelo por presunto hostigamiento. Al difundirse la fotografía de Chechu y Natalie, Ivana reaccionó con ironía en la cuenta de Gossipeame, y cuestionó la presencia de Bonelli en el encuentro: “¿Esta, la Chechu, es la que está cansada del quilombo? JAJAJA NO PUEDO MÁS”, escribió.

En el ida y vuelta con el programa de América, Chechu también manifestó su cansancio frente a la exposición permanente de cada aspecto de su vida personal: “No quiero hablar más porque estoy concentrada en mi trabajo, en mis hijas y quiero desactivar todo esto. Ya está, todo toma repercusión, no puedo ni salir a comer”, sostuvo.

Chechu Bonelli reconoció que participó de la cena, pero remarcó que eso no significa que haya buscado enviarle un mensaje a Figueiras, la actual pareja de su ex, Darío Cvitanich. “Me hago cargo no de la situación, sino que salí a comer, pero nunca tuve la intención de subir ni de provocar nada”, afirmó. Además, rechazó la idea de que sus publicaciones en redes tengan como objetivo generar conflictos con otras figuras del ambiente. “No provoco nada, no le tiro palos a nadie, todo lo que subo es desde mi experiencia personal”, sentenció.

Un nuevo capítulo en el escándalo entre Chechu Bonelli e Ivana Figueiras

Una inesperada fotografía tomada en un restaurante de Buenos Aires volvió a poner a Chechu Bonelli en el centro de la conversación en redes sociales. La periodista apareció junto a Natalia, una modelo uruguaya que mantiene una relación con Tomás Guarrachino, quien a su vez es el padre de la hija menor de Ivana Figueiras, actual pareja de Darío Cvitanich, expareja de Bonelli.

La imagen fue publicada por Marcelo Meca Videla, especialista en marketing y relaciones públicas, y rápidamente generó comentarios debido al particular entramado de relaciones entre los protagonistas. Además, la elección de la canción “Best Friend”, de 50 Cent, como música de fondo terminó de alimentar las especulaciones. En la postal se observa a Chechu Bonelli y Natalia sentadas junto a Meca Videla, posando frente a la cámara. Aunque la fotografía por sí sola no contiene ninguna referencia directa a un conflicto, el contexto en el que apareció hizo que los usuarios repararan especialmente en quiénes compartían la mesa y en el mensaje que podía sugerir la canción elegida.

La publicación se hizo viral, compartida por cuentas vinculadas al mundo del espectáculo. Pochi, integrante de Gossipeame, fue una de las personas que hizo circular la imagen y puso el foco en el vínculo entre las mujeres:

“Esto va a dar que hablar... Chechu Bonelli compartiendo mesa y foto con Natalia, modelo uruguaya y pareja de Tomás Guarrachino, ex y padre de la hija más chica de Ivana Figueiras. Ahora nadie quiere meterse en quilombos ni dar que hablar pero... ¡Lo que le habrán zumbado los oídos a Ivana!”, escribió. En otra historia, la panelista hizo hincapié en el detalle musical de la publicación: “Y Marcelo, cizañero: clava de canción Best Friend, mejor amigo”.