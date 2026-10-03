José María Listorti, en guerra: podrían levantarlo del aire

El conductor mantiene una situación tensa con la emisora en la que trabaja y perdería su lugar en la grilla.

José María Listorti atraviesa un momento de incertidumbre respecto de su continuidad en La Pop, donde su futuro quedó bajo análisis de las autoridades de la emisora. Según se informó en las últimas horas, el conductor mantiene una situación tensa con la radio y todavía no está definido si regresará al aire o si dejará de formar parte de la programación.

Por lo pronto, el vínculo entre ambas partes va camino a estar quebrado, mientras que desde la emisora evalúan si vuelve a salir al aire. El escenario habría generado enojo entre el conductor y las autoridades , en medio de conversaciones sobre el futuro de su ciclo y de su vínculo laboral con la radio. Por el momento, no existe una resolución definitiva.

La situación también involucra al jefe de programación de la emisora, a quien el entorno del presentador respaldaría en medio del conflicto. De esta manera, las diferencias internas quedaron vinculadas a la continuidad del histórico integrante de Videomatch , que mantiene una extensa trayectoria en los medios y distintos proyectos paralelos a su actividad radial.

Listorti cuenta con una carrera desarrollada principalmente en televisión, radio y teatro. Su recorrido comenzó a consolidarse durante su participación en el ciclo icónico, donde integró el equipo de Marcelo Tinelli y participó de distintos segmentos humorísticos. A lo largo de los años también trabajó en otros programas de entretenimiento y encabezó diferentes propuestas vinculadas con la comedia.

Actualmente, además de su actividad en radio, el conductor continúa con compromisos teatrales fuera de la Argentina. Listorti forma parte del espectáculo Tartawa junto con Sebastián Almada y Pachu Peña, una propuesta que reúne a los tres humoristas sobre el escenario y que actualmente desarrolla una gira por distintas ciudades de España.

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Tras la desvinculación de “La Negra” Vernaci y Lizy Tagliani

José Maria Listorti abandona la radio a fin de año

Actualmente la FM ocupa el 7mo. lugar (y supo ser líder) pic.twitter.com/dXlNyP4UxV — T E L E V I C I O (@TeleVicioOk) September 28, 2026

Los viajes por España que complican a Listorti

El elenco pasó recientemente por Alicante y tiene previsto continuar con las presentaciones programadas. El próximo destino mencionado es Barcelona, donde se realizará una nueva función del espectáculo. La actividad teatral representa así uno de los compromisos laborales que Listorti mantiene mientras permanece abierta la incógnita sobre su futuro en la emisora.

La gira internacional se suma a una agenda profesional que el comediante sostiene desde hace años entre distintos formatos. Su participación junto a Almada y Peña recupera además parte del vínculo laboral que los tres construyeron durante distintas etapas de la televisión humorística argentina, aunque la propuesta actual se desarrolla fuera de los estudios televisivos.

En paralelo, la continuidad en La Pop permanece sin confirmación. La información indica que las autoridades todavía analizan si Listorti regresará a la programación habitual o si finalmente dejará de ocupar un espacio en la radio. La decisión también deberá contemplar cómo quedará reorganizada la programación en caso de que se produzca su salida.