José María Listorti habló del revuelo que generó su nota con Fede Bal: "No quise"

El conductor aseguró que solo se encargó de hacerle preguntas al actor sobre su conflicto con Barbie Vélez, pero que no opinó al respecto.

José María Listorti se refirió al fuerte revuelo que generó la entrevista que le realizó a Fede Bal en Blender, una charla que terminó reavivando el histórico conflicto con Barbie Vélez y volvió a instalar el tema en los medios. Tras las repercusiones y las reacciones de distintos protagonistas involucrados, el conductor decidió explicar cómo vivió la situación y aseguró que nunca buscó reabrir una polémica tan sensible.

Durante una participación en el streaming Ya Fue Todo, de Jotax Digital, el presentador explicó que nunca imaginó que aquella entrevista tendría semejante impacto. Según relató, la charla con Bal se desarrolló en un clima relajado, abordando diferentes aspectos de su carrera y de su vida personal. En ese contexto apareció el recuerdo del escándalo con la modelo, una situación que parecía haber quedado atrás , pero que rápidamente volvió a generar titulares y debates en los medios y las redes sociales.

El ex Este es el Show sostuvo que jamás tuvo la intención de provocar malestar ni de reflotar una historia que involucró momentos muy dolorosos para varias personas. “No fue mi intención reflotar el tema” , aseguró, al tiempo que remarcó que la conversación surgió de manera espontánea y que incluso hoy le cuesta recordar cómo llegaron a hablar de ese episodio.

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El periodista también defendió su rol como entrevistador y señaló que el actor tuvo total libertad para responder o no a las preguntas. En ese sentido, recordó que el intérprete podría haber decidido evitar el tema si así lo hubiera querido. “Yo le pregunté y él quiso contestar”, explicó, dejando en claro que no existió ningún intento de presionarlo para que hablara sobre cuestiones personales. Sus declaraciones buscaron responder a quienes cuestionaron la manera en que condujo la entrevista.

La polémica creció todavía más cuando Nazarena Vélez reaccionó públicamente y se mostró muy afectada al recordar lo ocurrido con su hija. Consultado sobre ese episodio, Listorti prefirió mantenerse al margen y evitó emitir opiniones sobre las emociones de la actriz. “Ella reaccionó como pudo y como quiso”, señaló, marcando distancia respecto de cualquier controversia adicional.

Por qué Listorti afirmó que no pueden criticarlo

Por último, José María reconoció que la magnitud de la repercusión lo sorprendió por completo. Según explicó, mientras realizaba la entrevista estaba concentrado en el intercambio con Bal y no imaginó que algunas respuestas terminarían generando un debate tan amplio. Antes de cerrar, dejó una firme defensa de su trabajo periodístico y aseguró que el rol del entrevistador consiste precisamente en preguntar. “El que pregunta no puede estar en tela de juicio, no hay preguntas malas”, concluyó.