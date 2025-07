José María Listorti cantó la justa sobre las deudas de Marcelo Tinelli

En medio de todas las críticas y cuestionamientos que surgieron alrededor de la figura de Marcelo Tinelli por la situación económica que atraviesa La Flia, su productora, varios famosos y ex empleados salieron a dar su opinión al respecto . Y ahora, fue el turno de José María Listorti , uno de los históricos empleados y compañero del conductor.

Dentro de todos los involcrados, Listorti se ubica entre las personas que si bien creen que Tinelli está involucrado, no es tan inescrupuloso como muchos creen. "No creo que sea culpable pero sí responsable de la productora. Yo, en lo personal, no estaba al tanto lo de Luisa Albinoni o lo de Flor Peña pero sí de otros compañeros, que son amigos, que por ahí le partieron el aguinaldo", detalló.

Si bien aclaró que él jamás tuvo problemas con el pago, dijo que en Ideas del Sur sufrió algunas demoras pero ya cuando no dependía de Marcelo. "En ese momento, era responsabilidad del Grupo Indalo que entró en convocatoria y no pagaba. Después de un tiempo, finalmente cobramos. Acá es distinto porque Tinelli es la cara visible".

Listorti hizo una salvedad: "Dentro de este tipo de empresas, como le pasa a Suar o a Pergolini, ellos se ocupan de la parte creativa y no están tan al tanto de los pagos. Ellos son más la cara de lo artístico... siento que va por ahí".

También se refirió: "Tiene que ver con la sociedad que tenemos hoy en día. Antes uno se cuidaba más de lo que decía y tampoco había tanta difusión. Hoy con las redes sociales y todo eso, uno tiene más posibilidades de hablar y decir lo que piensa, que está perfecto".

La grave denuncia de Flor Peña contra Marcelo Tinelli: "me tiene que pagar"

En medio de la polémica por la crisis de la productora de Marcelo Tinelli, LaFlia Contenidos, Flor Peña confirmó que le inició acciones legales al conductor. Recordemos que la actriz fue la conductora del Cantando 2024, en América TV, programa que estuvo producido por el histórico conductor.

En una entrevista, la actriz reveló que le adeudan varios sueldos de ese trabajo, aunque se negó a dar una cifra. "Me deben bastante, intenté que no se filtrara, me deben a mí y a mi hijo, estamos esperando que nos paguen", explicó la conductora. En ese sentido, contó que tampoco le pagaron a su hijo Juan Otero, que fue participante de ese certamen de canto y llegó a la final.

"Estoy yendo por la vía judicial, esperando que se resuelva antes", expresó. Ante esta declaración, el conductor de Puro Show, Matías Vázquez, quiso saber si se había podido comunicar con Tinelli. "Yo hablé con Marcelo en el verano y él me prometió que se iba a poner al día... bueno, estamos en julio", contestó, entre risas.

Respecto a su vínculo con el conductor de Showmatch, Florencia precisó: "Marcelo y yo no somos amigos, nunca lo fuimos, y siempre tuve un respeto profesional por él y sé que él lo ha tenido conmigo, me eligió para hacer Disputas en Ideas del Sur". "Le estoy muy agradecida y he trabajado bastante con él", agregó.

Sobre la posibilidad de lograr resolver este conflicto, Flor Peña adelantó: "Yo espero y quiero creer que él quiere ponerse al día porque hay mucha gente que le está pasando lo mismo, más que nada porque él es un hombre de los medios y quiere seguir siéndolo".

Cuando le preguntaron si le molestaba ver imágenes de Marcelo Tinelli de viaje por Europa, la actriz aseguró: "Es raro... con tanta gente esperando cobrar, yo no me sacaría la foto, pero son cuestiones personales".

Sobre la conducción de Cantando 2024, la artista recordó: "Fue un programa que llevó muchas horas de grabación, pero yo fui muy feliz con mi hijo ahí, me llevo en el corazón para siempre lo que yo viví con Juan". "Sé lo que él trabajo, fueron sus primeros pasos en el arte", aseguró respecto a la incipiente carrera de su hijo en el medio artístico. Para finalizar, la actriz hizo una broma: "Fue todo muy lindo, pero si me pagasen, estaría buenísimo".