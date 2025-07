Catherine Fulop destrozada por una repentina pérdida: "Partió en paz"

“Terminamos de comer, empecé a recoger, volteé y mi perrito se murió. Así, de repente. Estoy triste. Titi está destruida, porque ella fue quien buscó a Chopper con su papá cuando Ova quería esa raza. Son perritos tan sufridos, pero este vivió una vida muy buena”, explicó a todos sus seguidores.

Oriana Sabatini también se despidió de Chopper

Quien también se mostró muy dolida por la partida de Chopper fue Oriana Sabatini, hija de Cathy y Osvaldo Sabatini.

Junto con una foto en la que se la ve abrazada a Chopper, la artista expresó desde sus historias de Instagram: “Te vamos a extrañar viejito con cara de amargado. Gracias por pasar por nuestras vidas un ratito para hacer de ellas una mejor. Te amo, hasta que nos volvamos a encontrar”.

El dolor de Ova Sabatini por el distanciamiento de su hermana Gabriela Sabatini

Osvaldo Sabatini rompió el silencio y, en una entrevista con el programa Infama en América TV, habló por primera vez del distanciamiento con su hermana, la extenista Gabriela Sabatini. Frente a las cámaras, acompañado por su esposa Catherine Fulop, el productor habló de la intimidad familiar y de la decisión de mantenerse al margen de los enfrentamientos mediáticos. En un tono pausado, dejó en claro que el vínculo con su hermana atraviesa un momento delicado: “Distanciarse de un hermano para mí es algo difícil de aceptar”.

En la entrevista, el cronista del ciclo le preguntó directamente sobre su hermana Gabriela. Aunque evitó entrar en detalles, fue claro: “Hay que aceptar. Duele, pero hay que aceptar”, comenzó. “Yo creo que el tiempo lo cura todo”, agregó, dejando abierta la posibilidad de un acercamiento futuro, pero sin forzarlo.

No obstante, el productor remarcó que hay límites que prefiere no cruzar. “Hay muchas cosas que uno no comparte y hay que aceptar”, insistió, sobre el distanciamiento con su hermana.

Luego, cuando se le consultó si existía la posibilidad de una charla para acercar posiciones, se limitó a responder: “El tiempo dirá”. Lejos de alimentar especulaciones, el productor apeló al silencio como una forma de respeto: “Me cuesta mucho”, reconoció, marcando que el conflicto no es indiferente a su vida cotidiana.