La fuerte frase de Viviana Canosa contra Mariana Fabbiani y su marido

Viviana Canosa reflotó una vieja pelea que sostiene con su colega Mariana Fabbiani y destrozó no solo a la conductora de DDM, sino también a su marido. Las fuertes frases de la periodista no pasaron desapercibido y se volvieron virales.

image.png

"Me expuso con una mala leche total. Se hace pasar por La Cenicienta, pero es la madrastra. La contratan para hacer publicidad de leche para niños y es malísima. Creo que no se consigue más mala. Con esa sonrisa blanca que tiene hace creer que es la reencarnación de la virgen María. Es tan cara dura y tan mala, que le pidió públicamente mi cabeza a Suar", expresó. "Mirá que yo he hecho cosas en mi vida, pero nunca pedí la cabeza de ningún compañero", aclaró Canosa con tranquilidad.

Las tremendas declaraciones de Viviana Canosa en contra de Mariana Fabbiani

"Igual me gustaría decirle que le pregunte a Daniel Vila qué piensa de su marido porque por eso lo rajó de la gerencia del canal en su momento. El marido de Mariana fue gerente de ese canal. Sería algo así como la frase que se le atribuye al General Perón sobre Antonio Cafiero. Antoñito es buen muchacho pero se queda con los vueltos, decía. Mariano, su marido, de bueno no tiene nada, pero sí sabe de vueltos", lanzó Viviana Canosa.

"Yo sentí que cuando Mariana Fabbiani pidió mi cabeza y yo vivo de mi laburo, sentí que gozaba. Tiene algo parecido al Presidente. Gozan con la desgracia ajena. Se llena la boca hablando de Di Guglielmo como que era un viejo gerente del canal. Siempre que puede rasca el fondo de olla y revuelve la basura de otros, solo que a veces dice le paso la pelota a otro compañero porque no se hace cargo", explicó. Y agregó: "Por un punto de rating a veces siento que Mariana entrega hasta la dentadura".

Embed - “Te haces la buena en cámara y detrás de cámara sos la peor de todas”

Además, volvió a contraatacar a la pareja de la conductora: "Fabbiani y su marido, más conocido como el valijero, siempre es amigo de los poderosos. Antes lo hacía con Mauricio y ahora creo que lo hace con el nuevo. Y después dice el Presidente que no estuvo con ella en la Quinta de Olivos. Siempre corren ustedes, vos y tu marido, detrás de la rúcula".

Por otro lado, se refirió a las publicidades que realiza la conductora: "Yo le digo a las marcas que las contratan que se fijen en estas cosas. Es la dueña, trata mal y le grita a un montón de gente que no lo cuenta públicamente porque sino se queda sin laburo. Yo calculo que si la que se muerde la lengua algún día, se va a envenenar ella misma, no yo".

"No tengo nada en particular, pero te deseo lo mejor Mariana. Es horrible desearle a la gente que se quede sin laburo. Como me dijo 'no amenaces, habla'... acá estoy, no amenazo. Te lo cuento", manifestó.