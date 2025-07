Por qué Mariana Nannis no puede ni ver a Melody Luz, la esposa de Alex Caniggia

En medios de las idas y vueltas de la pareja del conductor y la bailarina, se dio a conocer porque la suegra no quiere para nada a su nuera.

Luego de la escandalosa separación que se dio a conocer meses atrás, Alex Caniggia y Melody Luz volvieron a apostar al amor para sorpresa de todos. En el medio, ella había blanqueado una nueva relación y él lanzaba indirectas en redes sociales . En ese contexto, se dio a conocer porque Mariana Nannis no puede ver ni en figuritas a su nuera y madre de su nieta.

Fueron varias las veces que Melody contó públicamente que no tiene un buen vínculo con Nannis, su suegra. Aseguró que la trató de “negrita” y ahora Charlotte Caniggia se metió en el escándalo para sacar a la luz un detalle clave.

La melliza de Alex ventiló el motivo por el que su madre le tomó bronca a la bailarina y explotó todo. “Querías usurpar y quedarte con el departamento del Faena y gracias a Dios mi mamá se avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo", disparó en las redes sociales.

image.png

En su momento, El Emperador había explotado contra Nannis por dejarlo sin casa en la previa del nacimiento de su hija Venezia. Esto fue un quiebre en el vínculo, y desde entonces el joven decidió no volver a dirigirle la palabra. Hoy la prioridad es su familia y la relación con su padre, con quien limó asperezas luego de varios años de distanciamiento.

Las idas y vueltas de Alex Caniggia y Melody Luz

Tras la polémica con Santiago del Azar, Melody Luz y Alex Caniggia dieron un móvil juntos en el que confirmaron que se dieron otra oportunidad. El que más emocionado se mostró fue el hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis, que hasta se animó a mencionar el infierno que vivió tras el final de la familia que habían formado.

“Sin Melody estuve re mal. Entré en depresión, bajé 12 kilos, no paré nunca de luchar por ella pese a que ella estaba con otra persona. Va a ser mi mujer para toda la vida”, sostuvo mientras llenaba de besos a la bailarina, a quien le repitió que la amaba.

Alex.jpg Alex Caniggia y Melody Luz

Semanas atrás, en una nota con Gente, El Emperador señaló que estaba “en un proceso de sanación”. “Sé que muchas parejas que se separan no tienen ese pensamiento y hacen todas cagadas, pero mi única prioridad hoy es mi hija. Por primera vez fui a terapia y me está haciendo muy bien, me está ayudando a salir...”, comentó.

Ahora reina la paz en la pareja, que avanza pese a la desaprobación de Mariana Nannis, que tildó a Melody Luz de “negrita”. El dato fue contado por la influencer, que se gana la vida dando clases de danza y pronto se subirá al escenario para protagonizar un espectáculo en calle Corrientes.