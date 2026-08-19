No dan tregua: un nuevo capítulo en el escándalo entre Chechu Bonelli e Ivana Figueiras

Una inesperada fotografía tomada en un restaurante de Buenos Aires volvió a poner a Chechu Bonelli en el centro de la conversación en redes sociales. La periodista apareció junto a Natalia, una modelo uruguaya que mantiene una relación con Tomás Guarrachino , quien a su vez es el padre de la hija menor de Ivana Figueiras , actual pareja de Darío Cvitanich , expareja de Bonelli.

La imagen fue publicada por Marcelo Meca Videla, especialista en marketing y relaciones públicas, y rápidamente generó comentarios debido al particular entramado de relaciones entre los protagonistas. Además, la elección de la canción “Best Friend”, de 50 Cent, como música de fondo terminó de alimentar las especulaciones . En la postal se observa a Chechu Bonelli y Natalia sentadas junto a Meca Videla, posando frente a la cámara. Aunque la fotografía por sí sola no contiene ninguna referencia directa a un conflicto, el contexto en el que apareció hizo que los usuarios repararan especialmente en quiénes compartían la mesa y en el mensaje que podía sugerir la canción elegida.

La publicación se hizo viral , compartida por cuentas vinculadas al mundo del espectáculo. Pochi, integrante de Gossipeame , fue una de las personas que hizo circular la imagen y puso el foco en el vínculo entre las mujeres:

“Esto va a dar que hablar... Chechu Bonelli compartiendo mesa y foto con Natalia, modelo uruguaya y pareja de Tomás Guarrachino, ex y padre de la hija más chica de Ivana Figueiras. Ahora nadie quiere meterse en quilombos ni dar que hablar pero... ¡Lo que le habrán zumbado los oídos a Ivana!”, escribió. En otra historia, la panelista hizo hincapié en el detalle musical de la publicación: “Y Marcelo, cizañero: clava de canción Best Friend, mejor amigo”.

La propia Ivana Figueiras no tardó en reaccionar. La modelo dejó un comentario cargado de ironía debajo de una de las publicaciones que difundieron la fotografía: “Para... ya me perdí.. esta la Chechu, es la q está CAANSAAAAAADA del quilombo??? JAJAJAAJ NO PUEDO MÁS”.

Los mensajes de Chechu Bonelli tras el compromiso de Cvitanich

La nueva repercusión se produjo pocos días después de que trascendiera el compromiso entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras. En ese contexto, Bonelli también había compartido publicaciones que llamaron la atención de sus seguidores. Una de ellas mostraba a la periodista dentro de un auto, con un look de cuero y el cabello recogido, acompañada por una frase contundente: “Nunca se salten la etapa de estar solos… Hay mucha, mucha paz ahí”.

El mensaje apareció mientras comenzaba a circular la noticia del pedido de matrimonio de su expareja y cosechó miles de reacciones. Poco antes, Bonelli había publicado otra reflexión en la misma dirección: “Creo que me estoy enamorando demasiado de mi soledad”. Ahora, la fotografía junto a Natalia volvió a despertar todo tipo de interpretaciones en las redes, especialmente por la particular conexión entre los protagonistas y el momento en que la postal salió a la luz.