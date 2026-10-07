Darío Cvitanich e Ivana Figueiras se casan: la fecha confirmada y la lista de invitados

El exjugador dará el 'si' con su nueva novia a un año y medio de la separación con Chechu Bonelli, quien fue su pareja durante 14 años. Los detalles que se conocieron del evento.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras están decididos a dar un paso importante en su vida: ambos se preparan para dar el 'si' y confirmar su relación amorosa de manera formal en un casamiento. Además, habrá una fiesta para celebrar este nuevo proceso en su vida.

Tal como sucede en las bodas de distintas figuras, se empiezan a generar rumores y distintas conclusiones en torno a la lista de invitados y la fecha en la que se realizará la ceremonia. En torno a estos interrogantes, se empezó a conocer información.

Karina Iavícoli , periodista que se desempeña principalmente en el programa LAM (América), contó que la celebración será en el Golf Club de Pacheco , en las cercanías a la casa de la madre de Figueiras.

Según agregó, se prevé la asistencia de aproximadamente 250 y 300 invitados. En torno esta revelación, no se conocieron los nombres de quienes serían invitados para festejar esta decisión, tomada a un año y medio de la separación de Cvitanich con Chechu Bonelli, quien fue su pareja durante 14 años.

Entre la información revelada, se supo que el evento que tendrá a personas de su círculo íntimo será el 20 de marzo de 2027.

Qué había dicho Chechu Bonelli, ex de Cvitanich

Aproximadamente en agosto, Chechu Bonelli habló acerca del casamiento de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, cuando tan solo era rumor. La periodista y conductora no esquivó el tema y se mostró conciliadora con su exmarido y papá de sus tres hijas.

Bonelli fue abordada por las cámaras de Intrusos a la salida de su ciclo de stream. “Están buscando a la persona equivocada”, lanzó entre risas tras la consulta del movilero.

Las declaraciones de Chechu Bonelli

Al ser consultada sobre el supuesto escándalo en un restaurante y la propuesta de casamiento, Chechu Bonelli expresó: “No tengo idea de nada. Siempre agarro el rebote de cosas que yo no tengo nada que ver”. Respecto a si ella o sus hijas están al tanto, aclaró que la situación sigue tan tensa como al principio. “No tengo diálogo. Ojalá que el tiempo ayude. Me encantaría diálogo por mis hijas sobre todo”, sostuvo.

Chechu Bonelli explicó qué pasó con la foto viral que se sacó con la mujer que denunció a Ivana Figueiras.

Uno de los cronistas comentó que Cvitanich dijo en varias oportunidades que Figueiras intentaba ser conciliadora. “No, no, nunca lo sentí. No sé, no tengo ni idea. El que tiene que de última tener una comunicación conmigo es él, no tiene que haber ningún tipo de mediadora”, opinó. Sin embargo, remarcó que si Figueiras se acerca ella no tendría problema en conversar: “Me encantaría”.

En este sentido, remarcó que tienen un acuerdo firmado y que ella pone todo de sí para evitar problemas. “Trato de no subir cosas que generen polémica, trato de no exponer mucho mi vida privada... Desde el momento que uno sube y expone cosas, hay rebotes. Bueno, en este caso, por ahí hay situaciones de ellos que siempre termino yo en el medio, cuando no debería ser así porque no formo más parte de la vida de Darío”, reclamó.

Y continuó: “No es que quiero meter cizaña, pero vienen a buscarme a mí para decir ‘cómo reaccionó Chechu’... Chicos, ya está, qué sé yo. Nunca voy a desear el mal a nadie, no va con mi esencia y con mis principios”. “Sí les puedo decir que desde el momento que pasó lo que me pasó, cambié un montón. Nada, hoy mi relación con él es a través de mails y tenemos 48 horas para contestarnos. Es todo el tipo de diálogo que hoy tengo y con abogados de por medio”, concluyó.

¡Sorpresa total! Tini Stoessel habría invitado a una gran figura a su casamiento: "ahora que son amigas"

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul genera cada vez más expectativa y, a medida que se acerca la fecha, comienzan a conocerse algunos detalles de una celebración que promete reunir a varias de las figuras más importantes del espectáculo, la música y el deporte argentino.

Mientras crece la atención sobre la boda, también empiezan a aparecer los nombres de quienes acompañarán a la pareja en uno de los momentos más importantes de sus vidas. En las últimas horas, una información revelada por Ángel de Brito sorprendió especialmente por la identidad de una de las invitadas.

El conductor fue consultado en su programa de streaming acerca de la presencia de Lali Espósito en el casamiento de Tini con Rodrigo de Paul. La respuesta fue contundente y confirmó que la cantante recibió la invitación para ser parte de la celebración: “Hola Ángel, ¿sabés si a Lali la invitaron al casamiento de Tini?”, le preguntaron al periodista durante la transmisión. Sin rodeos, De Brito respondió: “Sí, se invitaron, ahora que son amiguis se invitaron las dos”.

Lali Esposito, la gran sorpresa

La confirmación adquiere especial relevancia por la historia reciente entre las dos artistas. Durante los últimos meses, Tini Stoessel y Lali Espósito protagonizaron distintos gestos públicos que evidenciaron un acercamiento entre ellas, dejando atrás cualquier especulación sobre una posible distancia. Uno de los momentos que más repercusión tuvo ocurrió durante el show que Lali realizó en River. Allí, ambas compartieron escenario y sorprendieron al público al aparecer vestidas de novia, una escena que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del recital.

En ese contexto, la presencia de Lali en el casamiento de Tini representa otro gesto dentro de la relación que las dos cantantes construyeron en esta nueva etapa. Además, según la información difundida, el intercambio sería mutuo, ya que Lali también habría invitado a la hija de Alejandro Stoessel a su propia boda.

Así se preparan Tini y Rodrigo de Paul para su gran día

La boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul está prevista para el próximo 19 de diciembre. Con la fecha cada vez más cerca, comienzan a conocerse nuevos detalles sobre una fiesta que promete contar con invitados de alto perfil y que ya se instaló entre los eventos más esperados del año. La confirmación de Lali Espósito como una de las invitadas estrella suma así un nuevo capítulo a la celebración y vuelve a poner el foco en la renovada amistad entre las dos populares artistas argentinas.