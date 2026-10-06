Se supo qué hará la familia Stoessel cuando Tini se case con Rodrigo de Paul
Ángel de Brito reveló el destino que elegirá la familia de la cantante el día de la boda con el futbolista de la selección argentina.
Tini Stoessel tiene todo listo para su noche soñada con Rodrigo De Paul. La cantante y el futbolista sellarán su historia de amor el próximo 19 de diciembre en Buenos Aires y habrá tres grandes ausencias del entorno de la artista: su padre, su madre y su hermano.
Según contó Ángel de Brito en LAM (América) Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco Stoessel no están invitados a la boda y habrían decidido viajar al exterior antes de la celebración. El periodista reveló, al mismo tiempo, que los únicos invitados son sus primos, pero no participarán.
En tanto que la familia de Tini se prepara para viajar el 15 de diciembre, cuatro días antes del casamiento, a Japón. Por el momento, se desconoce el tiempo que se extenderá su estadía en el exterior.
También afirmó que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera están separados desde hace cinco años, aunque conservarían una relación cordial. “Ellos son amigos, papá y mamá son amigos, no hay problema”, dijo el conductor. De acuerdo con su relato, el productor habría comenzado una nueva relación sentimental y compartiría sus días en Cariló con su pareja. Sin embargo, la novia de Alejandro Stoessel no formaría parte del viaje a Japón.
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