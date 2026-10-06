Espectáculos La Mañana Tini Stoessel Se supo qué hará la familia Stoessel cuando Tini se case con Rodrigo de Paul

Ángel de Brito reveló el destino que elegirá la familia de la cantante el día de la boda con el futbolista de la selección argentina. Agregar LM Neuquén a







Qué hará la familia Stoessel cuando Tini se case

Tini Stoessel tiene todo listo para su noche soñada con Rodrigo De Paul. La cantante y el futbolista sellarán su historia de amor el próximo 19 de diciembre en Buenos Aires y habrá tres grandes ausencias del entorno de la artista: su padre, su madre y su hermano.

Según contó Ángel de Brito en LAM (América) Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco Stoessel no están invitados a la boda y habrían decidido viajar al exterior antes de la celebración. El periodista reveló, al mismo tiempo, que los únicos invitados son sus primos, pero no participarán.

En tanto que la familia de Tini se prepara para viajar el 15 de diciembre, cuatro días antes del casamiento, a Japón. Por el momento, se desconoce el tiempo que se extenderá su estadía en el exterior.