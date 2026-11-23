A días de cerrar el mes de noviembre , el calendario lunar trae consigo una de las citas celestes más esperadas del trimestre con la llegada de la primera de las dos superlunas que despedirán el año, conocida popularmente como la Luna del Castor .

Junto a ella, el mes ofrece noches de oscuridad idóneas para la observación, con dos lluvias de meteoros emblemáticas y varios encuentros planetarios visibles a simple vista.

La luna llena de noviembre alcanzará su punto álgido el martes 24 de noviembre. Estará posicionada astronómicamente en la constelación de Tauro . No se tratará de un plenilunio ordinario, sino de la primera superluna del tramo final del año. Este tipo de luna llena se da cuando el satélite coincide en una posición muy próxima a su perigeo (el punto de su órbita más cercano a la Tierra). Esta proximidad física hará que el disco lunar se perciba sensiblemente más luminoso y con un diámetro aparente algo mayor que la media.

Tradicionalmente recibe el nombre de Luna del Castor. Su denominación procede de las antiguas costumbres del campo en Norteamérica y Europa, ligadas a la época previa a las grandes heladas en la que se colocaban trampas para estos animales antes de que los pantanos y ríos se congelaran, permitiendo acopiar pieles gruesas y abrigadas para resistir el invierno.

Aunque el momento exacto de la fase se produzca por la tarde, la Luna podrá contemplarse con plenitud durante la noche del lunes 23 al martes 24 y la del martes 24 al miércoles 25. El mejor momento para observarla será al atardecer, cuando comience a emerger sobre el horizonte este coincidiendo con la puesta de sol.

Su significado

Esta Luna llena recibe el nombre de la Luna del Castor, un evento que se remonta a la cultura de los pueblos nativos norteamericanos. Su estrecha relación con la naturaleza provoca que vinculen varios momentos del año a acontecimientos que tienen lugar en los entornos alejados de la mano del hombre, encontrando varios ejemplos que referencian al reino animal.

Dicho plenilunio del penúltimo mes del año se relaciona con la etapa en que los castores comienzan a prepararse para superar la estación invernal, cambiando sus rutinas y refugios, además de almacenar suministros para su subsistencia. Si bien no realizan un proceso de hibernación, sí que reducen considerablemente su actividad durante las épocas más gélidas.

Una de las muestras más evidentes de ello es la construcción y mantenimiento de los diques que esta especie levanta de forma instintiva durante los últimos meses del año. Es precisamente este periodo temporal el que coincide con la fase lunar en la que dicho cuerpo celeste puede verse con total rotundidad durante esta fecha.