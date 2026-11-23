Flor Peña disfrutó de unos días de descanso junto a su marido y sorprendió con dos bikinis estampadas que marcaron el estilo de sus vacaciones.

Con el verano cada vez más cerca, las celebridades comienzan a mostrar sus apuestas de temporada y a adelantar cuáles serán los estilos que dominarán los días de calor. Entre destinos paradisíacos, Flor Peña mostró jornadas de relax y looks pensados para disfrutar del sol, las redes sociales se convierten en una vidriera de las tendencias que se vienen.

En ese contexto, la actriz eligió República Dominicana para disfrutar de una escapada romántica junto a su marido, donde compartió distintas postales de sus días frente al mar. Además de los paisajes caribeños, la actriz llamó la atención por sus elecciones de moda , con dos bikinis que combinaron sensualidad, color y estampados.

Para una de sus jornadas de playa, Florencia Peña se inclinó por una microbikini verde lima fluorescente con un estampado inspirado en la piel de serpiente . El diseño se destacó por su tonalidad vibrante y una silueta que recupera algunos de los códigos más atrevidos de la moda veraniega.

El conjunto tenía un corpiño triangular de tiras finas y una bombacha de tiro bajo con lazos laterales y argollas metálicas a la altura de las caderas. Los detalles remiten a la estética Y2K, una tendencia que vuelve a poner en escena elementos característicos de la moda de los años 2000. Para completar el look, la actriz sumó anteojos de sol estilo aviador y llevó el pelo recogido en un rodete alto, con un estilismo sencillo que dejó el protagonismo en el traje de baño.

El segundo look de Flor Peña: una bikini rosa con estampado floral

En otra de las postales de sus vacaciones, Florencia mostró una propuesta completamente diferente. Esta vez, eligió una bikini rosa claro con estampado floral, una alternativa más delicada que mantuvo la impronta sensual de su vestuario.

El diseño contaba con un corpiño triangular y una bombacha con lazos regulables en los laterales. Los motivos botánicos, combinados en tonalidades rosadas y oscuras, aportaron frescura y un aire femenino sin necesidad de recurrir a colores demasiado llamativos.

A diferencia del primer estilismo, Peña llevó el cabello suelto, con ondas naturales, y evitó sumar accesorios protagonistas. Con dos diseños clásicos reinventados a través del color, los estampados y los detalles, Florencia Peña convirtió sus vacaciones en República Dominicana en una muestra de las tendencias que prometen marcar el verano 2027.