La reacción de Florencia Peña tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

La actriz se reunió con un grupo de amigos para compartir el partido de semifinales de la Argentina frente a Inglaterra.

Tras la fake news sobre la supuesta muerte del papá de Lionel Messi que la dejó en el ojo de la tormenta, Florencia Peña alentó a la Scaloneta en la semifinal contra Inglaterra.

En sus historias de Instagram, la periodista Barbie Simons compartió varios videos donde dio cuenta de cómo vivió el partido y entre los presentes estaba la actriz. Peña decidió no usar la camiseta de la selección y optó por vestirse completamente de blanco con una chalina celeste.

Tras el gol de Lautaro Martinez en los últimos minutos del partido que le dio el triunfo a la Argentina y su pase a la final, Peña gritó y se abrazó con todos los presentes. “Otra final. Vamos Argentina”, escribieron en los posteos que hicieron públicos en las redes sociales.

La aparición de Flor Peña se hizo viral ya que durante el último mes mantuvo un perfil bajo en las redes tras el escándalo que desató su fake news sobre la salud de Jorge Messi.

¿A juicio contra Occhiato?

Tras el escándalo en Luzu, Florencia Peña reapareció en la escena pública y charló sobre el encuentro que mantuvo con Nicolás Occhiato y respondió si volverá al streaming junto a su amigo Marley.

“Yo tenía la intención de que pudiéramos encontrar un punto de encuentro y Nico también, solo que no era el momento. Necesitábamos los dos… yo estaba… uff”, dijo la actriz en una nota que dio para Sálvese Quién Pueda (América) respecto al enojo y a la angustia que vivió tras la fake news.

Respecto a las versiones sobre los 700 millones de pesos que habría exigido a modo de compensación económica, Flor reconoció que la intención de sus abogados fue evitar conflictos mayores y que nunca pidió esa cantidad de dinero.

“Mi intención, junto con Fer y con Juan, siempre fue acercar las partes”, explicó y luego aclaró que la charla se dio, pero aún no está definido si es para llegar a un arreglo económico o para volver al streaming junto a Marley.