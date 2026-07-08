Marley rompió el silencio sobre el escándalo entre Flor Peña, Nico Occhiato y Luzu TV

Por primera vez desde que arrancó el escándalo, el conductor dio su punto de vista sobre los hechos.

Parece lejano en el tiempo, pero continúan las repercusiones del escándalo entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato iniciado a partir de la fake news emitida por la conductora que involucraba a la salud del papá de Lionel Messi . Y, luego de casi un mes, Marley se animó a romper el silencio desde Estados Unidos, donde se encuentra cubriendo el Mundial 2026 , y aseguró que está oficiando de "intermediario" entre la actriz y el dueño de Luzu TV.

Luego de que la conductora de El show del verano, programa que compartía con su amigo Marley en la señal de Luzu TV , anunciara en pleno vivo la falsa noticia de que el padre de Lionel Messi, Jorge, había muerto, Nicolás resolvió desvincularla del canal de streaming. Esto no hizo más que iniciar una novela que aún no llega a su fin.

Tras este grave error por parte de Florencia Peña , la actriz se mostró arrepentida y compungida, aunque luego trascendió que podría iniciar una demanda en concepto de daños y perjuicios contra Nico Occhiato y Luzu TV por la cifra de 750 millones de pesos (500 mil dólares, aproximadamente).

Si bien el mismo Nicolás se negó a hablar del tema, alegando que estaba "judicializado", quien sí salió a dar contundentes declaraciones fue el otro conductor de El show del verano, Marley, que se encuentra cubriendo el Mundial 2026 para Telefe junto a Susana Giménez. Alejandro Wiebe, como es su nombre real, no estaba en el programa de Luzu TV al momento de la equivocación de su compañera y posterior levantamiento de su ciclo, por eso en este tiempo han surgido rumores de un posible distanciamiento entre ellos. Noticia fuerte dada la relación de amistad que los une.

Ayer, el conductor de Por el Mundo le mandó un audio a la producción de LAM en el que aclaraba toda la situación con Peña y Occhiato. En este mensaje de voz destacaba: "Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento, hablo todos los días con ella que está triste y yo intento levantarle el ánimo y siempre estamos hablando".

"Me reuní con Occhiato, le dije lo que dijo Florencia, estoy como intermediario entre los dos y esperando que ellos se reúnan... si deciden volver, volveremos", confesaba.

El respaldo a Flor Peña

Luego, en la grabación, Marley desmentía las versiones que circularon en las últimas semanas: "Lo que dicen de que no hablo o de que voy a hacer algo solo es todo mentira, hablo con Flor todos los días pero no todo sale en cámara, hay relaciones de amistad que son privadas".

"Florencia me dijo que ella no le va a hacer un juicio, quiere juntarse con Occhiato y entre los dos cerrar si volvemos con el programa, en caso de no volver haré otra cosa en otro lado con Florencia", adelantaba, respecto a su futuro en el mundo del streaming.

Por último, el audio del conductor explicaba: "La idea es hacer el programa juntos nuevamente, ojalá sea en Luzu y si no, será en otro lado, ojalá Occhiato se reúna con Florencia y aclaren sus diferencias".