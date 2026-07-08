Marta Fort se compró un nuevo auto de lujo y le puso un nombre que generó risas

Martita Fort vive una vida llena de lujos: viajes a Miami, yate, autos de lujo, ropa de primera línea, y un estilo de vida que no deja de sorprender a pesar de que su poder adquisitivo es de público conocimiento por ser hija del mediático y multimillonario Ricardo Fort .

Disfruta y goza de las posibilidades económicas que tiene. A través de sus redes sociales, Martita comparte muchas de sus actividades para que sus seguidores de Instagram (1,6 millones), principalmente, puedan apreciar de su vida privada. En las últimas horas, la joven de 22 años contó un detalle más que particular sobre una compra importante que hizo en los últimos días.

Mientras hace una cobertura especial en el Mundial 2026, la joven contó en el medio Blender que adquirió un nuevo auto de lujo. En medio de la transmisión reveló un detalle particular: el nombre que le puso.

[STREAM] "Se la banca, eh": "Martita" Fort mostró su Porsche de Miami, que se llama "Madonna", por su "pelo", mientras que a su auto de Argentina le puso "Shakira".



@estoesblender https://t.co/rHa6bdHuaJ pic.twitter.com/DiwUTPKGqP — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 7, 2026

"Se llama Madonna”, contó dejando a todos sorprendidos y detalló el motivo del nombre: “Por mi pelo. En Argentina tengo mi auto, que la llamo Shakira, porque tengo los pelos como Shakira. Y esta como es yankee, le digo Madonna”.

El recuerdo que le trajo ese auto

“Fue el primer auto al que yo me subí en mi vida cuando fui a comprar autos. Y mi familia me dijo: “Mirá, si vas a hacer pelota el auto, vas a chocar todo tu primer auto”. Y bueno, esa vez no compré un auto malo, pero no me compre un Porsche. Entonces yo dije: “Bueno, en un momento lo voy a tener”. Y lo compré acá”, contó revelando un recuerdo que tenía guardado.

El video de Martita sin maquillaje que llamó la atención

El mundo del espectáculo está acostumbrado a ver a sus figuras con maquillaje, vestidos de alto vuelo, look combinado, pero pocas veces se muestran a cara lavada, dejando de lado la imagen y transitando el día a día de forma natural, un costado que sienta bien en los seguidores. Es por eso que cada vez que una de estas personalidades opta por mostrar otra cara generan repercusión y hasta asombro.

En las últimas horas fue Marta Fort, la hija del mediático y multimillonario Ricardo Fort, quien se volvió viral en las redes sociales. No por sus habituales historias en el gimnasio y ni siquiera los lujos que se permite debido a su buen pasar económico, sino que se mostró sin maquillaje y hablándole a sus seguidores con particulares consejos.

El video que causó revuelo en las redes sociales

Desde Miami, donde vive en primera persona el mundial 2026 siguiendo el movimiento popular argentino que acompaña a la Selección argentina, grabó un video en su vestidor contando detalles sobre su ropa y qué es lo que lleva para viajar. Otro viral más para una de las personalidades que más trascendencia obtuvo con su cobertura en la cita ecuménica del fútbol.

Dio tips, contó cómo hace ella con su valija para viajar a destinos del mundo, para vacacionar. En ese momento que hacía una recorrida por su mueble, se dio cuenta que le faltaba una cartera. Rápidamente, gritó: “Marisaaa”, en referencia a su niñera y siendo un alarido que hizo recordar el histórico "mamáaa" de su padre que quedó grabado en un video.