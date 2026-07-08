Maxi López hizo un polémico gesto cuando le preguntaron si Icardi es mejor jugador que él

En medio del furor mundialista tras la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 , el exfutbolista Maxi López se sumó a una trivia en redes sociales que rápidamente llamó la atención de los usuarios. Es que el ex marido de Wanda Nara sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron por Mauro Icardi .

El exdelantero de River participó de un desafío junto al creador de contenido de fútbol, Ezzequiel , donde debía escuchar una serie de nombres de futbolistas y reaccionar solo en caso de considerar que alguno había sido mejor que él. La dinámica consistía en que cada silencio era interpretado como una señal de que se ubicaba por encima del jugador mencionado.

Durante el desafío, Ezzequiel nombró a distintos delanteros como Lucas Pratto, Daniel Osvaldo, Sebastián Abreu, Lisandro López y Martín Palermo, entre otros, para conocer la reacción de Maxi López . El exjugador del Barcelona mantuvo el silencio ante todos los nombres que aparecieron en la lista y respetó la consigna del juego.

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El momento que más llamó la atención llegó cuando sonó el nombre de Mauro Icardi. Ante eso, López no respondió y realizó un gesto que rápidamente generó comentarios en redes sociales, ya que muchos interpretaron su reacción como una referencia a la comparación entre ambos futbolistas y a la historia que los vinculó años atrás cuándo compartieron mucho más que un vestuario en la Sampdoria de Italia.

Como era de esperarse, la reacción de Wanda Nara no tardó en aparecer. La mediática comentó el video del desafío y escribió: “Nah, nah, nah. Maxi se zarpa, no entendió la consigna”. Su mensaje rápidamente llamó la atención de los usuarios, siendo uno de los comentarios más destacados de la publicación.

El gesto de Daniela Christiansson que alimentó los rumores de crisis con Maxi López

Daniela Christiansson despertó un sinfín de rumores en torno a su presente con el exfutbolista Maxi López por un gesto que no pasó desapercibido en las redes sociales. Es que una historia de Instagram despertó un sinfín de hipótesis debido a que no indicaban su presencia en la Argentina.

Es que sus fotos la mostraban disfrutando de una pileta, donde puso en remojo sus pies, dando a entender que estaba presente en un clima de altas temperaturas que no condicen con el actual del territorio nacional, donde el frío no cesa. Ante esta situación, los rumores se encendieron. Por esta publicación, se especuló sobre qué pasaría con la mudanza planificada para vivir con su familia en la Argentina. Lejos de un problema amoroso, la modelo contó que volvió por asuntos personales y laborales.

“Hola a todos. Bueno, muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. No es que me fui”, dijo en sus redes sociales y confesó: “Volví a Suiza por varias razones. La primera es mi perrita, que tengo que estar con ella también, cuidarme de ella y principalmente tengo que organizar todos los papeles para poder llevarla a Argentina”, detalló Daniela, luego de las fotosdel lago con el Mont Blanc de fondo que generaron opinión en los seguidores.

Luego, para cerrar confesó: “Organizar toda la mudanza y llevarnos todo lo que tenemos acá en Suiza para Argentina. Así que hay muchas cosas que hacer”.