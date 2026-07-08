Camilota al borde de la censura: así promociona su contenido erótico

La influencer compartió con sus seguidores una foto hot y anticipó su desembarco en una plataforma para adultos.

Camilota no deja de ser noticia y, en las últimas horas, anticipó que “muy pronto” desembarcará en una plataforma de contenidos para adultos. La hermana de Thiago Medina estuvo envuelta en una fuerte y viral pelea en medio de un partido de fútbol y ahora una foto en sus redes llamó la atención.

Con una foto hot y al borde de la censura, Camilota aparece posando frente a cámara y adelantó que ya prepara el lanzamiento de su perfil. La influencer tomó la decisión después de que muchos de sus seguidores le insistieran para que compartiera sus postales más eróticas en OnlyFans.

Camilota, que viajará a Panamá en septiembre a competir con su equipo de fútbol , aceptó ser parte de la plataforma y ya trabaja junto a una persona que la ayudará a administrar la cuenta. “Este mes se sumó a la paginita azul”, se puede leer en la historia.

Ante las consultas recibidas por los seguidores sobre el contenido erótico, no dudó en adelantar: “Estamos armando el perfil y en breve será el lanzamiento. Muchos mensajes esperando el link, ya falta menos”.

Camilota a las piñas en medio de un partido

Camilota volvió a estar en el centro de la escena mediática por un video que se viralizó. La grabación la muestra involucrada en una fuerte pelea durante un partido de fútbol femenino.

Todo ocurrió mientras se disputaba el encuentro, cuando una discusión entre dos jugadoras comenzó a subir de tono. Según puede verse en las imágenes que circularon en "X" y TikTok, el cruce pasó rápidamente de los gritos a los empujones, lo que provocó la intervención de varias personas que estaban en la cancha.

La hermana de Thiago intentó separar a las protagonistas para evitar que el conflicto siguiera escalando. "Bueno, pará", se la escucha decir mientras se ubicaba entre ambas mujeres con la intención de calmarlas. Sin embargo, la tensión continuó durante algunos segundos.

Lejos de desactivarse, una de las involucradas lanzó una fuerte advertencia delante de todos: "Si vos no queres responder es tu problema. La voy a re cagar a palos. Si a vos te pegan yo voy a responder por vos, corta, te digo". Ante esa situación, la influencer respondió: "Pero, bol***, dale", intentando bajar el tono de la discusión.