Por alerta roja en la provincia de Neuquén, suspenden las clases en cuatro distritos educativos

Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmaron que suspenden las clases para este miércoles 8 de julio como consecuencia de la alerta roja por lluvia s que afectará un sector del centro y sur de la provincia de Neuquén.

El organismo provincial dispuso la medida para los Distritos III, IV, IX y XI ante la alerta roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y recomendación de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil provincial, con el objetivo prioritario de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, auxiliares y familias mientras se mantenga vigente la alerta.priorizando la seguridad y minimizando la circulación en rutas.

Informaron a las comunidades educativas comprendidas en esos distritos que la suspensión es preventiva de las actividades escolares presenciales en todos sus establecimientos. Selañaron que la decisión busca evitar la circulación en rutas y caminos que puedan verse afectados por las condiciones climáticas adversas, "previniendo situaciones de riesgo para toda la comunidad educativa".

Se solicita tanto a las familias como al personal educativo mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales del Gobierno de la Provincia del Neuquén y del CPE. Aseguraron que a través de los canales oficiales se comunicarán las actualizaciones y la reanudación de las actividades una vez que las condiciones meteorológicas lo permitan. Desde el ente agradecen la comprensión y colaboración, tras hacer hincapié en que el resguardo de la vida y la integridad de las personas constituye su máxima prioridad.

Los distritos alcanzados por la medida

Los siguientes son los cuatro distritos educativos afectados por la resolución del CPE.

Distrito Escolar III (Zapala)

Sede administrativa: Zapala (cubre también localidades aledañas como Mariano Moreno, Las Coloradas y Bajada del Agrio). Autoridad regional: Director/a Regional (Coordinador, Fabián Edgardo Parra). Oferta educativa: Agrupa establecimientos como el CPEM N° 3, CPEM N° 36, EPET N° 11 y EPET N° 15, entre otros

Distrito Escolar IV (Junín de los Andes)

Sede administrativa: Junín de los Andes. Autoridad regional: Directora Regional (Alejandra Marcela Alarcón Rigotti). Oferta educativa: Incluye diversas escuelas rurales, primarias y secundarias (como el CPEM N° 7, CPEM N° 86, EPET N° 4). [1, 2]

Distrito Escolar IX (San Martín de los Andes)

Sede administrativa: San Martín de los Andes. Oferta educativa: Gestiona una amplia red de instituciones de distintos niveles y modalidades en la Región de los Lagos del Sur. [1, 2]

Distrito Escolar XI (Aluminé)