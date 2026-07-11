Bomba total: el acuerdo secreto entre Nico Occhiato y Flor Peña en Luzu TV

Después de varias semanas de tensión, Flor Peña y Nico Occhiato habrían alcanzado un acuerdo para poner fin al conflicto que estalló tras la salida de la actriz de Luzu TV . La información fue revelada en el programa Lape Club Social, donde aseguraron que ambas partes lograron recomponer el vínculo y evitar un enfrentamiento judicial que prometía escalar. El entendimiento llegó luego de una serie de conversaciones privadas y de la intervención de un mediador de peso dentro del ambiente artístico.

La polémica comenzó cuando, durante el ciclo que la intérprete conducía en el canal de streaming, se difundió al aire una información falsa vinculada al padre de Lionel Messi en pleno Mundial 2026. El episodio generó una fuerte repercusión pública y derivó en la desvinculación inmediata de la artista. A partir de ese momento comenzaron los cruces, las especulaciones sobre posibles demandas y una fuerte discusión mediática sobre las responsabilidades de cada parte.

Según explicó el periodista Luis Bremer, el acercamiento fue posible gracias a la intervención de Marley, quien ofició de puente entre ambos protagonistas. “Hay paz, hubo un mediador que fue Alejandro Marley , que intentó acercar posiciones. Occhiato aceptó un nuevo contacto con Flor Peña por las tendencias en las redes, que al principio era todo contra la actriz, pero al transcurrir el tiempo eso fue cambiando”, sostuvo durante el ciclo de América TV.

[AHORA] Dato de Luis Bremer: "Flor" Peña no le hará juicio a LUZU, estaría "negociando" y podría volver a hacer el programa con "Marley" después del Mundial, y reveló que "Nico" Occhiato aceptó hablar con la conductora "tras ver las tendencias en las redes sociales". https://t.co/n55yUFNlns pic.twitter.com/DYWvvsOXRe — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 10, 2026

El comunicador también brindó detalles sobre cómo fueron las conversaciones privadas que terminaron destrabando el conflicto. “Él aceptó la llamada, la primera no fue en buenos términos, en la segunda hablaron bien”, aseguró el periodista. Ese cambio en el diálogo permitió dejar atrás las diferencias más fuertes y abrió la puerta a una convivencia mucho más cordial entre las partes, luego de semanas marcadas por versiones cruzadas y negociaciones reservadas.

Cuánto dinero había pedido Flor Peña en el juicio

El trasfondo económico también tuvo un peso importante durante las conversaciones. De acuerdo con lo que había explicado anteriormente el abogado Fernando Burlando, la controversia podía derivar en una demanda cercana a los 750 millones de pesos, equivalentes a unos 500 mil dólares. Sin embargo, el entendimiento alcanzado entre Peña y Occhiato habría dejado sin efecto esa posibilidad, priorizando una solución consensuada antes que una batalla en los tribunales.

Aunque la relación parece haberse recompuesto, todavía no está definido el futuro laboral de la ex Casados con Hijos dentro de Luzu TV. Bremer contó que consultó sobre la posibilidad de un regreso junto a Marley y recibió una respuesta prudente: “No, tal vez antes”, en referencia a una eventual vuelta durante el Mundial 2026. Por ahora, el contrato previo entre las partes continúa vigente y, según trascendió, el diálogo permanece abierto, aunque sin una decisión definitiva sobre un posible regreso de la conductora al canal.