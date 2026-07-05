El acuerdo sexual entre Mica Viciconte y Fabián Cubero: "Hay que jugar"

Después de casi nueve años de relación, Mica Viciconte y Fabián Cubero sorprendieron al abrir una ventana a su intimidad y contar cuál es el acuerdo que mantienen para sostener viva la pasión. La pareja, una de las más consolidadas del espectáculo argentino, habló sin filtros durante una entrevista con Pampita para Infobae y reveló algunos de los recursos que utilizan para romper con la rutina y mantener la complicidad puertas adentro.

Lejos de esquivar las preguntas, ambos coincidieron en que el paso del tiempo obliga a buscar nuevas formas de alimentar la relación. En ese contexto, Poroto fue el primero en sincerarse sobre cómo viven la intimidad. “ Ella es muy pasional, muy fogosa en la intimidad . Somos de innovar bastante en la pareja, tenemos una valijita con juguetes y cositas”, contó entre risas, dejando en claro que no tienen prejuicios a la hora de incorporar elementos diferentes para disfrutar de su vida de a dos.

La confesión generó sorpresa porque se trata de una faceta poco conocida de la pareja, que suele preservar su vida privada pese a la exposición mediática. Sin embargo, tanto la modelo como el exdefensor coincidieron en que hablar del tema con naturalidad también ayuda a derribar prejuicios y a mostrar que las relaciones atraviesan distintas etapas . Para ellos, mantener la comunicación y animarse a probar cosas nuevas forma parte del crecimiento compartido después de tantos años de convivencia.

Cuando llegó su turno de hablar, la ex Combate reconoció que tiene una personalidad diferente a la del ídolo de Vélez en ese aspecto. “Me parece que en una pareja hay que buscar pequeños incentivos. Yo soy más tímida en ese sentido, hay que jugar y nos reímos”, explicó. La panelista sostuvo que el humor ocupa un lugar central en esos momentos y que muchas veces las situaciones terminan siendo divertidas antes que solemnes, algo que fortalece aún más el vínculo entre ambos.

La faceta a la que Mica Viciconte todavía no se animó

La influencer también confesó que hay ciertos límites que todavía no logra superar por su propia forma de ser. “No viene con acting porque me tiento, si no, no puedo”, admitió entre carcajadas. Aun así, aclaró que entiende la importancia de evitar que la rutina se instale por completo en la pareja. “Me parece que en una pareja hay que buscar pequeños incentivos”, insistió, reafirmando que la creatividad también puede convertirse en una herramienta para cuidar la relación.

Por su parte, Cubero explicó que, aunque disfruta de innovar, sus preferencias pasan por otro lado y no necesariamente por el uso de disfraces o interpretaciones. “Yo no uso disfraz, pero me gusta poner música, velas y masajes. Yo armo todo de la nada”, reveló. Según contó, suele preparar el ambiente para generar un clima especial y considera que esos pequeños detalles hacen la diferencia cuando ambos logran encontrar un momento para ellos