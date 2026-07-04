De qué trata la nueva película animada que arrasa en Netflix

Semanas atrás llegó a Netflix una película animada orientada al público infantil y familiar, dirigida por Greno y con Jordan en la voz principal.

Netflix tiene entre sus productos para niños más vistos a una película que genera conexión con el espectador desde el primer minuto. Se trata de la película estadounidense de animación y aventura de Intercambiados, dirigida por Nathan Greno, que tuvo su lanzamiento el 1 de mayo de 2026 a través de la plataforma y en salas de cine seleccionadas.

El filme acumuló 38 millones de reproducciones en su primera semana de disponibilidad digital y aún hoy ocupa un lugar en el TOP 10 de la plataforma en Argentina, obteniendo una recepción diversa por parte de la crítica especializada. El reparto de voces en su versión original en inglés está liderado por Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer y Justina Machado.

La trama se sitúa en una isla rodeada por un valle inundado donde cohabitan especies híbridas. La historia sigue a Ollie (Jordan), un joven de la comunidad Pookoo, y a Ivy (Temple), perteneciente a la especie Javan. Tras un conflicto por los recursos alimenticios de la isla y la activación accidental de una antigua vaina mágica -reliquia vinculada a la historia del valle y al mítico Lobo de Fuego-, ambos protagonistas sufren una metamorfosis recíproca que los obliga a cooperar para subsistir en la fisonomía del otro.

Originalmente pautada para integrarse al catálogo de Apple TV+, los derechos de exhibición fueron adquiridos por Netflix en octubre de 2023 tras consolidar una alianza plurianual con Skydance Animation. Aunque inicialmente se planificó su debut para 2025, la plataforma reprogramó el estreno para 2026. Previo a su difusión comercial, el filme contó con una proyección anticipada el 9 de enero de 2026 en el Teatro Sebastiani de la localidad de Sonoma.

Críticas a la película animada Top 9 en Netflix Argentina

Según el critico Jaume Figa Vaello en Ace prensa, la historia se basa en un mundo imaginario, donde las criaturas del bosque vivían en armonía gracias a los Dzo, unos gigantes-árbol que les daban vitalidad. Pero la amenaza del Lobo de Fuego puso fin a aquella época y sembró una desconfianza que, desde entonces, mantiene a las distintas especies en un frágil equilibrio.

Después de la fallida Hechizados, Skydance Animation —con John Lasseter como principal figura creativa tras su abrupta salida de Pixar— sale algo más airosa con esta nueva propuesta animada. Nathan Greno, uno de los directores de Enredados, deja aquí los cuentos de princesas para ponerse al frente de una aventura que no destaca precisamente por la originalidad de su premisa.

La idea del intercambio de cuerpos es muy conocida —aunque pueda recordar superficialmente a Hoppers, aquí va por otros derroteros—. Tampoco resulta novedoso el esquema de dos especies enfrentadas que deben unirse para salvar su mundo. La película funciona mejor cuando confía en esa potencia visual que cuando se empeña en explicarlo todo. Algunos diálogos resultan excesivamente subrayados y ralentizan el ritmo, que sufre varios altibajos.

Aun así, la narración gana enteros en las escenas más físicas y cómicas. Sirva como ejemplo el momento en que Ollie descubre el fondo submarino, una de las secuencias más tiernas de la película. También se agradece su tono optimista. Sin grandes alardes ni especial sutileza, Intercambiados propone una fábula sencilla sobre la empatía, la culpa, el perdón y la necesidad de superar la desconfianza hacia quien es distinto.