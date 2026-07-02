Streaming a full: las mejores películas y series para maratonear en julio 2026 en Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney +

Los 10 mejores estrenos de julio: lo que no hay que perderse en Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+

Con la llegada del mes de julio 2026 , muchos comienzan a gozar de las vacaciones de invierno. Esa es una buena excusa para ponerse al día con los estrenos que ofrecen el mundo del cine y las series . En ese contexto les traemos los 10 mejores estrenos de las plataformas de Netflix , HBO Max , Prime Video y Disney + .

Llega la tercera entrega de la película protagonizada por Millie Bobby Brown, la chica que se convirtió en una de las caras de la exitosa serie, Stranger Things. Dirigida por Philip Barantini, La detective Enola Holmes viaja a Malta, donde sus aspiraciones se entremezclan con su caso más complejo y peligroso hasta la fecha. Ya disponible en la plataforma.

Serie que parte de una combinación de drama familiar con tintes de esperanza y relato de supervivencia. Esta nueva versión de los célebres libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder ofrece una visión única a las dificultades y los logros de quienes forjaron los orígenes del Oeste de EE. UU. Se estrenará el 9 de julio.

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El Halcón

Serie que cuenta la historia de Lonnie Hawkins, el golfista número uno de 2004, lucha en los últimos nueve hoyos de su carrera por recuperar su magia. Su cuerpo le dice que se retire, pero su corazón le dice que aún no ha terminado. Su ex mujer y su hijo Lance, el nuevo chico de oro del golf, saben que está acabado. Pero con un Major más que ganar para completar el Grand Slam del golf, Lonnie se niega a creer que está a algo más que a un golpe del mayor regreso de la historia del golf. Protagonizada por el gran Will Ferrell se estrena el 16 de julio.

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Heartstopper Forever

Película que concluye las tres temporadas de la serie. Nick y Charlie están enamorados, pero se enfrentan a nuevos desafíos: Nick se prepara para irse a la universidad y Charlie asume nuevas responsabilidades en la escuela. Se estrena el 17 de julio.

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Los Creyentes

Película española que narra la historia de Ruth, una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia, regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín, que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona. La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. Se estrena el 24 de julio.

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El estreno destacado de HBO Max

Stuart no consigue salvar el universo

Serie spin-off de The Big Bang Theory. Stuart Bloom, dueño de una tienda de cómics, recibe la misión de restaurar la realidad tras romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, provocando accidentalmente un Armagedón multiverso. En esta misión, Stuart cuenta con la ayuda de su novia Denise, su amigo geólogo Bert y el físico cuántico y pesado Barry Kripke. Se estrena el 23 de julio.

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Los estrenos de Amazon Prime

Juntas o muertas

Serie que narra la historia de las mejores amigas Debbie Claybourne y Judith Burton pensaban que se conocían bien… hasta que la primera descubre que Judith es una asesina internacional. Cuando aparece una misteriosa figura de su pasado y un golpe va realmente mal, sus mundos se desmoronan y están obligadas a huir en una carrera a contrarreloj a lo largo de Europa, mientras son perseguidas por las fuerzas de la ley, asesinos entrenados y criminales muy entrenados. Se estrena el 15 de julio.

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Elle

Una de las series más esperadas de esta lista. Sigue el viaje de Elle Woods por la escuela secundaria y explora las experiencias formativas que la convirtieron en el personaje icónico y seguro de sí mismo que conocimos en la recordada película Legalmente rubia. Ya disponible en la plataforma.

Embed - Elle | Muy pronto en Prime Video

Los estrenos de Disney +

Furious

Serie que cuenta la historia de Alice Black, una agente del FBI, persigue a una misteriosa y metódica asesina en serie. Ambas recorren su propio camino hacia la justicia y, a medida que sus vidas comienzan a entrelazarse, la línea entre el bien y el mal empieza a difuminarse. Se estrena el 27 de julio.

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El diablo viste a la moda 2

Si bien la vimos hace poco en los cines, la lucha de Miranda Priestly (Meryl Streep) contra Emily Charlton (Emily Blunt), su exasistente convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos por publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos y Miranda se acerca a la jubilación. Con el regreso de Anne Hathaway como protagonista se estrena en la plataforma el 29 de julio.