Escándalo total: Benjamín Vicuña le revocó el permiso a la China Suárez por sus hijos

La periodista Naiara Vecchio reveló detalles sobre cómo continúa el escándalo que desató la respuesta de Icardi a Vicuña en redes sociales.

La guerra escaló. El cruce de Mauro Icardi a las declaraciones de Benjamín Vicuña desató un enfrentamiento explosivo que no tiene freno y, a su vez, suma nuevos capítulos. En las últimas horas, la periodista Naiara Vecchio reveló en el programa Los Profesionales que se habría roto un acuerdo clave sobre sus hijos.

Según contó, se desarmó el acuerdo entre Vicuña y su expareja China Suárez , actual de Icari, sobre los permisos y organización sobres los hijos Magnolia y Amancio , fruto de la relación que mantuvieron. Cabe recordar que el futbolista que actualmente juega en Turquía lanzó un posteo criticando a Benjamín por sus declaraciones sobre la distancia y el vínculo con sus hijos.

“Se rompió el acuerdo por los permisos de los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña”, dijo Naiara. Luego, en sus redes, agregó: “Nada sigue igual desde ahora, se habla todo de nuevo”.

Ante esta situación, los abogados de las partes deberán mantener un encuentro para actualizar cuáles son los acuerdos que ya no correrían y cómo afrontarán la situación. “En base al acuerdo que tenían por sus hijos, me contestaron de ambas partes que nada sigue igual como hasta ahora. Debido a esto, los abogados de ambas partes deberán reunirse de manera urgente para actualizar los acuerdos entre la expareja”, explicó la periodista.

"Fin de la tregua y nueva guerra", soltó Vecchio sobre este escándalo.

Icardi defenestró a Vicuña por hablar sobre la distancia y su vínculo con sus hijos: "Te haces la víctima..."

Mauro Icardi estalló de furia en sus redes sociales por declaraciones que hizo el actor Benjamín Vicuña en la TV sobre sus hijos. Es que el chileno tiene dos hijos (Magnolia y Amancio) fruto de la relación que tuvo con la China Suárez, quien actualmente es pareja del jugador de fútbol.

Es que Vicuña habló públicamente sobre el distanciamiento de sus hijos. “Con respecto a mi situación hoy, que mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie”, dijo en diálogo con PH, Podemos Hablar. A sabiendas de las declaraciones, Icardi lanzó un escrito explosivo sin citar explícitamente para quién iba dirigido.

Qué escribió Icardi

“Cuando te haces la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, comenzó escribiendo en una historia de Instagram dejando en evidencia su postura.

En continuidad a ello, sumó: “Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver”.

“Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15 o 20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”, escribió y agregó: “Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”.

“Dudoso, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas...”, apuntó con contundencia, citando también a programas del mundo del espectáculo.

Para cerrar, ironizó: “¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete? ¡Van por mal camino!”.