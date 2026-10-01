Yanina Latorre dio a conocer la situación que atraviesan Amancio y Magnolia, hijos de la China Suarez y Benjamín Vicuña.

¿Desde qué mes no van al colegio los hijos de la China Suarez y cuál es la principal preocupación de Vicuña en la vida de sus hijos?

La situación familiar de la China Suárez y Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la escena luego de las declaraciones de Yanina Latorre. La periodista se refirió al presente de los hijos que la expareja tiene en común y brindó detalles sobre una situación que, según aseguró, generaría preocupación en el actor chileno.

La relación entre Suárez y Vicuña atravesó distintos momentos desde su separación. Ambos son padres de Magnolia y Amancio , y aunque cada uno continuó con su vida personal y profesional, el bienestar de sus hijos continúa siendo un punto de contacto entre ellos.

En este contexto, Yanina Latorre abordó el tema durante su programa de radio y aseguró que Benjamín Vicuña estaría siguiendo con preocupación lo que ocurre con sus hijos. Según relató, los menores no estarían concurriendo al colegio desde hace varios meses .

China Suarez y Benjamín Vicuña junto a sus hijos.

Qué dijo Yanina Latorre sobre los hijos de la China Suárez

Durante su programa, la periodista afirmó que los hijos de la actriz no estarían asistiendo a clases desde mayo: “Los pibes de la China no van al colegio desde mayo”, aseguró Yanina Latorre al referirse a la situación de los menores. De acuerdo con el relato de la conductora, esta situación sería uno de los motivos por los que Vicuña estaría “muy preocupado”. Además, sostuvo que los chicos pasarían buena parte de su tiempo dentro de la vivienda.

Yanina fue más allá y señaló que, según la información que maneja, los menores estarían “todos los días encerrados”. Sus declaraciones volvieron a poner el foco en la organización familiar y en las responsabilidades que tienen ambos padres respecto de sus hijos.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos fruto de su pareja junto a Pampita y, luego, China Suarez

La crítica de Yanina Latorre a la China Suárez

En medio de sus comentarios, Latorre también realizó un cuestionamiento hacia las prioridades de la actriz. La periodista planteó que, desde su perspectiva, el bienestar de los menores debería ocupar un lugar central en las decisiones familiares: “La prioridad de la China Suárez deberían ser los niños”, sostuvo durante su programa.

Las declaraciones se producen en medio de la exposición que mantienen tanto la China Suárez como Benjamín Vicuña por sus respectivas vidas personales. Sin embargo, en esta oportunidad, el foco quedó puesto específicamente en la situación de sus hijos y en la preocupación que, según la versión brindada por Latorre, tendría el actor frente al presente educativo de los menores.