Un brazo del río Limay tapado hace 50 años: ¿Por qué hay un amparo ambiental y qué se define esta semana?

Un conflicto judicial frena la reapertura de un cauce del Limay cerrado hace 50 años, a horas de una reunión. Muchos intereses en juego.

El brazo Todero , el cauce y humedal del río Limay que permanece cerrado desde hace más de 50 años en el suroeste de Neuquén capital, tiene detrás un amparo judicial ambiental que todavía sigue abierto pese a que la obra de infraestructura para reactivarlo está casi terminada.

Es un humedal natural que desde 1970 servía como desvío de los caudales cada vez que había inundaciones. Hoy en esa zona están asentados los barrios La Castellana y La Zagala , entre Anaya y Saavedra , además de que el gobierno provincial, a través de Recursos Hídricos, hizo costosas obras de los puentes de acceso.

Esta semana, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Gustavo Pereyra y un equipo de trabajo ambiental, se reunirá con el Estado provincial, la Municipalidad de Neuquén y los desarrolladores privados de la zona para definir los términos de esa reapertura. Se sabe que hay un tema complejo de resolver con intereses en juego y posturas encontradas.

El brazo Todero en la costa del río Limay estuvo tapado durante 50 años.

Estas son algunos de los puntos para entender el conflicto, que viene desde hace años, pero que con el avance de los lotesos y el auge de los desarrollos, la ciudad también busca compatibilizar el tema ambiental, muy complejo y resonante en buena parte de la comunidad.

¿Por qué hay un amparo ambiental por el río Limay?

El cauce se cerró en la década del 70, cuando un propietario privado lo rellenó para ganar terreno, lo que terminó con buena parte de los humedales que existían en el lugar.

El primer amparo judicial por esta situación se presentó en 2018 y se profundizó en 2020, en plena pandemia, en un contexto en el que también se discutía la afectación del Paseo Costero por obras en la península de Hiroki.

En los años siguientes, distintos desarrolladores siguieron avanzando con loteos sobre los márgenes del cauce seco, lo que motivó nuevas denuncias de la Defensoría (entonces a cargo de Ricardo Riva) para frenar la tala y el relleno del humedal.

El amparo judicial por brazo Todero está desde 2018. Sebastián Fariña Petersen

El amparo, sostenido en la Justicia neuquina, es la herramienta que hasta hoy condiciona cualquier intervención sobre el brazo.

¿Qué obra se hizo mientras el amparo seguía abierto?

En 2023 se licitó la "Apertura, Sistematización y Saneamiento del Brazo Todero - Puente calle Anaya", adjudicada a la empresa ARCO SRL, la misma firma que, según había denunciado en su momento la Defensoría, fue responsable de parte del taponamiento previo del humedal.

Los trabajos, a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos provincial, comenzaron en junio de 2025 y hoy superan el 87% de avance, con una inversión que ronda los 6.200 millones de pesos financiada por el Fondo Hídrico Provincial. La primera etapa, los tres puentes sobre las calles Anaya, Saavedra e Ignacio Rivas, ya está terminada.

Lo que falta es el paso más complejo, que es la apertura efectiva del cauce, que es justamente lo que el amparo todavía no habilita sin condiciones.

¿Qué pide puntualmente la Defensoría para acompañar esa reapertura?

Gustavo Pereyra planteó dos condiciones centrales en el marco de la mediación por el amparo y la primera es ambiental. "Que haya la menor afectación ambiental posible. Sabemos que restaurar el cauce natural de ese brazo es importante, pero también es importante que no se afecte toda esa biodiversidad que se creó", dijo, en los años en que el canal estuvo cerrado y se formaron lagunas y otros ambientes naturales.

La segunda apunta a los desarrolladores privados con loteos sobre los márgenes del brazo, como muestran las imágenes de drone de LM Neuquén.

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Neuquén tendrá una reunión esta semana con los distintos actores para resolver la reapertura del brazo Todero. Sebastián Fariña Petersen

Piden la cesión de parte de esas costas para uso público, de forma que los vecinos puedan circular, andar en bicicleta o hacer algún tipo de paseo por la zona. El objetivo declarado es evitar que se repita lo que pasó con el río Neuquén y el sector de Rincón de Emilio, donde el acceso a la costa quedó en manos privadas.

¿Qué se define en la reunión de esta semana?

Está prevista una mesa técnica entre la Municipalidad de Neuquén, Recursos Hídricos, el área de Ambiente provincial, la Defensoría y los desarrolladores privados con terrenos linderos al cauce. El objetivo es avanzar sobre esos dos puntos —el resguardo ambiental y la cesión de márgenes para uso público— para poder destrabar la etapa final de la obra sin necesidad de que el amparo siga frenando los trabajos.

¿Por qué el brazo no es solo un tema ambiental, sino también de seguridad hídrica?

Según explicó Pereyra, un brazo Todero funcionando permitiría derivar entre 400 y 500 metros cúbicos de agua por segundo del cauce principal del Limay en caso de una crecida fuerte, actuando como una suerte de vertedero natural.

El dato cobra sentido si se tiene en cuenta que el caudal erogado desde el compensador de Arroyito (aguas abajo de la represa El Chocón) suele moverse entre 250 y 900 m³/seg según la demanda energética, con un límite operativo de entre 1200 y 1290 m³/seg fijado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.

Las crecidas del río Limat pueden tener un buen drenaje si se abre el brazo Todero.

En julio de 2020, una erogación excepcional de 1375 m³/seg obligó a autoevacuar a varias familias cerca de Plottier. Es en escenarios de esa magnitud donde, según la Defensoría, el brazo Todero podría cumplir un rol de alivio para los barrios de la costa neuquina.