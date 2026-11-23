Catherine Fulop viajó a su país natal y compartió la felicidad de volver a ver a su familia . Además, dejó pistas sobre un nuevo proyecto televisivo.

Después de muchos años lejos de su tierra natal, Catherine Fulop protagonizó un regreso cargado de emociones, recuerdos y reencuentros que esperaba desde hacía tiempo. La actriz compartió con sus seguidores imágenes de un viaje muy especial, en el que volvió a conectarse con sus raíces y con algunos de los afectos más importantes de su vida.

Instalada en Argentina desde hace décadas, la artista sorprendió al revelar que volvió a Venezuela después de 14 años . A través de sus redes sociales, mostró su felicidad por regresar al país y, especialmente, por reencontrarse con su mamá , en una visita que también podría marcar el inicio de un nuevo desafío profesional.

La actriz anunció su llegada a Venezuela con un video en el que dejó ver la emoción que le provocó pisar nuevamente su país. Sin dar demasiadas precisiones sobre los motivos de su viaje, adelantó que estaría involucrada en un proyecto junto a Venevision, uno de los principales canales de televisión abierta venezolanos:

"Mi gente bella, adivinen dónde estoy. Sí, vine nuevamente a Venezuela después de 14 años. ¡Qué bonito es volver a mi país!", expresó en sus redes sociales. La publicación rápidamente despertó la atención de sus seguidores, que celebraron su regreso y se mostraron expectantes ante las novedades que podría anunciar próximamente.

El emotivo reencuentro con su mamá y su familia

Uno de los momentos más significativos de la visita fue el abrazo con su mamá, Cleopatra García, con quien no se veía desde 2021, cuando ambas coincidieron en Estados Unidos. La artista compartió imágenes del encuentro y expresó cuánto significaba volver a estar cerca de sus seres queridos después de tanto tiempo: "No puedo estar más feliz de regresar, reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia", añadió.

El viaje también estuvo atravesado por la nostalgia, el cariño hacia su tierra y la esperanza de un futuro mejor para los venezolanos: "Volver a casa tiene una magia muy especial. Me llena de ilusión ver a mi Venezuela, sentir su energía y tener mucha fe en que se vienen tiempos mejores para nuestro país", manifestó.

Antes de despedirse de sus seguidores, Catherine dejó abierta la expectativa sobre lo que vendrá: "¡Qué bonito es volver! Venezuela, te quiero. Ya les contaré qué estaré haciendo, así que atentos", concluyó.