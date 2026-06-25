El mensaje de Catherine Fulop en sus redes sociales tras el terremoto en Venezuela.

La actriz venezolana radicada en la Argentina habló sobre el desastre que ocasionaron los sismos en su país.

Dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron el centro de Venezuela este miércoles 24 de junio con una violencia que el país no registraba hacía décadas. Los edificios derrumbados, las familias sin noticias de sus seres queridos y una cifra oficial que ya alcanzaba los 164 muertos y 971 heridos, según informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez , componen un panorama que conmocionó a toda la región. En ese contexto, Catherine Fulop , venezolana radicada en Argentina, habló en el programa Lape Club Social de América TV con el conductor Sergio Lapegüe y dio detalles de la situación de su familia y del país.

Lo primero que aclaró la actriz fue que su familia está a salvo. “Por suerte todos están bien”, dijo. Pero el alivio tuvo matices inmediatos: sus sobrinas, que viven en edificios, pasaron la noche del terremoto fuera de sus casas por miedo. Se fueron a dormir a la casa de la madre de Fulop, que también sufrió daños. “La casa de mi mamá presenta algunas grietas”, contó.

Esa casa tiene historia propia dentro del relato de Fulop. Se trata de una estructura antigua, con años de mantenimiento postergado, tuberías colapsadas en el sótano y paredes que ya venían cediendo antes del sismo. “Las toallas están rotas, la casa está vieja y sigue vieja, las tuberías están mal”, describió. Y aclaró que no se trata de desidia personal sino de una realidad económica concreta: “Mi familia es pobre, pobre, pobre. Mis hermanas trabajan, salen. Pero son gente que antes era de clase media, ahora es clase media baja".

Embed - CATHERINE FULOP SOBRE LOS TERREMOTOS EN VENEZUELA: “Es muy triste lo que está pasando”

Fulop contó que manda ayuda a Venezuela con regularidad y que su madre atravesó una crisis de salud grave en el último tiempo. “Casi que perdemos a mi mami”, dijo. En ese marco, el mantenimiento de la casa quedó relegado a un segundo plano frente a otras urgencias. “Uno va a lo importante”, explicó.

El mensaje en redes sociales

Pero el eje de su análisis no se quedó en lo familiar. Catherine Fulop fue directa al hablar del estado general del país y de por qué un terremoto de esta magnitud golpea con más fuerza en Venezuela que en cualquier otro lugar. “Son veintisiete años de abandono total al pueblo. No hay servicios, no hay hospitales. ¿Maquinaria? Te imaginarás que ni ahí”, dijo. Sergio Lapegüe mencionó que un periodista en Venezuela había señalado la carencia de maquinaria pesada como uno de los problemas más urgentes. La conductora lo confirmó sin rodeos: “No sé si va a poder llegar la maquinaria a tiempo para salvar vidas. La gente está trabajando con las manos”.

Fulop cerró su participación en el programa con un llamado concreto a la acción. Mencionó dos vías de ayuda que considera confiables: la We Love Foundation, con sede en Miami, y un link unificado de la Cámara de Comercio bajo el nombre “Terremotos de Venezuela”, donde también es posible buscar personas desaparecidas. “La ayuda que siempre ha llegado con esta fundación de Miami, siempre llega”, subrayó.

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Horas después de su paso por el programa, la actriz venezolana publicó un video en sus redes sociales con esa misma información. En el mensaje, puso sus cuentas a disposición para difundir los links y convocó a donar sin importar el monto. “Así sea muy poco, piensen que es poco, lo pueden hacer a través de estos dos links que les estoy poniendo en mis historias”, dijo. Y agregó: “Este es el comienzo de una reconstrucción en mi país”.

El video terminó con un pedido que resumió el tono de toda su intervención pública del día: “Todo lo que puedan ayudar a mi tierra se les va a agradecer. Dios proteja a Venezuela”.