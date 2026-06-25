Se viene Popstars 2026 y ya abrió el casting: todos los detalles de un regreso tan pedido

Telefe confirmó la vuelta del reality que dio origen a bandas como Mambrú y Bandana . Cómo anotarse y los requisitos.

Popstars 2026 ya abrió el casting: la edad límite y todos los detalles de un regreso tan pedido

Como ya es una tendencia en los últimos años, Telefe vuelve a apostar fuerte por los reality shows . Ahora, el canal de las pelotas anunció el regreso de Popstars , el concurso de canto que hace más de dos décadas fue la cuna de bandas como Mambrú (en su edición masculina) y Bandana (en su versión femenina).

“Llegó el momento de descubrir nuevas voces , brindarles primeras oportunidades a talentos desconocidos de todos los rincones del país y que Argentina vuelva a emocionarse y vibrar de la mano de un show único en la historia de la televisión”, señaló Telefe en la convocatoria que realiza a través de su página web.

La edición 2026 combinará competencia , entrenamiento artístico, desafíos, convivencia y acceso al detrás de escena de un proceso que promete volver a capturar la atención del público. El objetivo será el mismo que el de los 2000: formar una banda musical a partir de jóvenes talentos seleccionados en todo el país.

Bandana Bandana, el primer grupo que surgió de Popstars Argentina.

Los requisitos y cómo anotarse a Popstars 2026, el reality de Telefe

Para esta edición, la convocatoria que ya está abierta apunta a mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años que sueñen con brillar sobre el escenario y formar una nueva banda que promete conquistar al público.

Quienes quieran ser parte de la nueva edición del reality, deberán completar el formulario disponible en mitelefe.com/convocatorias o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe.

Además de aportar sus datos personales, otro de los requisitos es que las postulantes suban a YouTube un video grabado en horizontal de un minuto cantando a capella y sin ningún tipo de efectos ni filtros que distorsionen la voz.

Todo lo que se sabe de Popstars 2026

La nueva edición estará conducida por Nico Vázquez y estará respaldada por un jurado integrado por la cantante y actriz Ángela Torres, la rosarina Nicki Nicole y el productor musical mexicano Charlie García, especialista en descubrir y potenciar talentos dentro de la industria latina.

Embed Telefe confirma que Nico Vázquez será el conductor de #Popstars pic.twitter.com/YJPQ0XBULk — Fefe (@fedeebongiorno) April 29, 2026

Con producción a cargo de Telefe y RGB Entertainment -la misma compañía detrás de la edición original que dio inicio a Bandana-, cada programa del reality se emitirá en simultáneo por Telefe y Disney+, donde una vez finalizado quedará colgado junto a material exclusivo llamado "Mucho más Popstars", con ensayos, backstage, convivencia, momentos inéditos y material adicional de las participantes.

Si bien aún no tiene fecha confirmada, se espera que el reality musical haga su debut en algún momento del segundo semestre del año. "El big show que marcó a toda una generación y que vuelve para descubrir a las próximas grandes voces del pop", sostuvo el canal.

La historia de Popstars en Argentina

El formato de reality musical tuvo su origen en Nueva Zelanda en 1999 y rápidamente llegó a la Argentina, donde hizo su debut en 2001 por la pantalla de Canal 9 (en ese entonces Azul Televisión). El casting se hizo en la cancha de Ferrocarril Oeste, donde se presentaron miles de jóvenes de todo el país.

Mambrú y Bandana Mambrú y Bandana, los dos grupos que surgieron de Popstars Argentina.

Luego de un largo proceso que constó de distintas instancias que fueron juzgadas por Afo Verde, Pablo Ramírez, Magalí Bachor, Fernando López Rossi y Marcelo Iripino nació el quinteto pop femenino que se denominó Bandana, integrado por Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Lourdes Fernández, Virginia Da Cunha e Ivonne Guzmán. Algunos de sus éxitos fueron “Maldita noche” y “Guapa”.

Dos años después, el certamen se trasladó a la pantalla de Telefe con el objetivo de conformar una alineación masculina. En esta segunda temporada, el casting tuvo lugar en el Club Hípico Argentino, atrayendo a más de 4.000 jóvenes talentos. Esta segunda temporada dio origen al grupo Mambrú, conformado por Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka, Germán "Tripa" Tripel, Gerónimo Rauch y Milton Amadeo.