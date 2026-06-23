Tremendo cruce en Gran Hermano: quién fue la última eliminada

Este lunes se conoció el nuevo participante eliminado de la casa en una final ajustada. Qué anunció Santiago Del Moro.

El juego avanza con el correr de los días y la casa de Gran Hermano sigue eliminando a distintos personajes que no caen bien en el público, el encargado de definir quién se va del certamen a través del voto luego de las nominaciones que hacen los propios participantes. Este lunes por la noche, el certamen fue anoticiado con la salida de una figura importante que tenía el certamen.

En la lista de espera había cinco participantes que fueron nominados y esperaban una resolución de la votación del público. Tanto Manuel Ibero , Steffany “Campanita” Pereira , Cinzia Francischiello , Solange Abraham y Catalina “Titi” Tcherkaski, estaban en la cornisa para decir adiós al reality que no perdona.

Luego de dar a conocer los participantes que seguirían en el certamen, el conductor del programa Santiago Del Moro reveló que Catalina “Titi” Tcherkaski era la elegida por el público para abandonar la casa con el 51,8% de los votos, en un cara a cara que tuvo al final con Sol Abraham (que consiguió un 42,8%).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/2069246024183353660&partner=&hide_thread=false TITI es la nueva ELIMINADA de #GranHermano pic.twitter.com/xCuoIwzEWI — emi (@eeemiliano) June 23, 2026

“Los amo, pero no a todos”, dijo a los gritos mientras salía y deseo un buen desempeño a Manuel Ibero, Yipio y Andrea del Boca. A su vez, dijo que algunos otros “dejan mucho que desear”.

En la misma gala de este lunes, el conductor afirmó que este martes 23 de junio se hará en la casa el primer “Congelados” de la edición 2026.

El duro relato de Emanuel de Gran Hermano sobre el vínculo con su padre

En Gran Hermano se vivieron momentos de emoción plena debido a que se celebró l día del padre en el interior de la casa con distintas imágenes de los padres de cada uno de los jugadores. Sin embargo, hay un caso que no pasó desapercibido: fue el de Emanuel Di Gioia, quien tuvo un duro relato sobre el vínculo con su padre.

“Todos intentamos ser el mejor padre posible, pero hay historias que son muy duras y que distan mucho de ese papá ideal. Si no querés decir nada de tu viejo, también es válido. Lo que vos quieras”, le aclaró el conductor Santiago Del Moro al jugador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2068867591569818091&partner=&hide_thread=false La cruel y violenta historia familiar de Emanuel se animó a compartir con sus compañeros



Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/Qoj6t8OmWb — Gran Hermano (@GranHermanoAr) June 22, 2026

“Es muy difícil hablar de esto”, comenzó a decir entre lágrimas y sumó: "De todo lo malo siempre busco sacar algo bueno. Papá es diácono, un escalón menos que cura. Para la visión de todo el barrio, él era el ejemplo, pero en la familia no”.

Ya conmovido, sumó a su relato distintas situaciones que le tocó atravesar: "Me maltrató mucho de chico, me cagó a palos muchas veces. Nos dejó sin casa, sin comida, ropa ni recuerdos, no tengo una foto de chico. Por eso no tengo fotos. Juntó ropa mía y de mis hermanos, y recuerdo que la prendió fuego".

"A los nueve años me cagó a palos, me bajó un diente. Corrí ensangrentado, a pata y en cuero durante tres kilómetros hasta la casa de mis abuelos, toda la gente me esquivaba. Crucé una avenida de cuatro carriles y para mi era un mundo cruzar eso “Mi hija tiene la misma edad. Me pongo a pensar en mi hija”, contó en su fuerte relato.

Para cerrar, agregó: “Pá, me enseñaste algo. Me enseñaste lo que no tengo que ser con mi hija. No voy a repetir el ejemplo. Yo rompí ahí la barrera. Y por eso le doy todo mi amor a mi hija. Le voy a dar todo hasta el fin de mis días. Me enseñaste eso, pá. A no ser como vos”,