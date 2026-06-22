El duro relato de Emanuel de Gran Hermano sobre el vínculo con su padre

El participante contó distintas historias conmovedoras sobre el vínculo con su padre durante la infancia e hizo llorar a todos sus compañeros.

En Gran Hermano se vivieron momentos de emoción plena debido a que se celebró l día del padre en el interior de la casa con distintas imágenes de los padres de cada uno de los jugadores. Sin embargo, hay un caso que no pasó desapercibido: fue el de Emanuel Di Gioia , quien tuvo un duro relato sobre el vínculo con su padre.

“Todos intentamos ser el mejor padre posible, pero hay historias que son muy duras y que distan mucho de ese papá ideal. Si no querés decir nada de tu viejo, también es válido. Lo que vos quieras”, le aclaró el conductor Santiago Del Moro al jugador.

“Es muy difícil hablar de esto”, comenzó a decir entre lágrimas y sumó: "De todo lo malo siempre busco sacar algo bueno. Papá es diácono, un escalón menos que cura. Para la visión de todo el barrio, él era el ejemplo, pero en la familia no”.

La cruel y violenta historia familiar de Emanuel se animó a compartir con sus compañeros Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/Qoj6t8OmWb

Ya conmovido, sumó a su relato distintas situaciones que le tocó atravesar: "Me maltrató mucho de chico, me cagó a palos muchas veces. Nos dejó sin casa, sin comida, ropa ni recuerdos, no tengo una foto de chico. Por eso no tengo fotos. Juntó ropa mía y de mis hermanos, y recuerdo que la prendió fuego".

"A los nueve años me cagó a palos, me bajó un diente. Corrí ensangrentado, a pata y en cuero durante tres kilómetros hasta la casa de mis abuelos, toda la gente me esquivaba. Crucé una avenida de cuatro carriles y para mi era un mundo cruzar eso “Mi hija tiene la misma edad. Me pongo a pensar en mi hija”, contó en su fuerte relato.

Para cerrar, agregó: “Pá, me enseñaste algo. Me enseñaste lo que no tengo que ser con mi hija. No voy a repetir el ejemplo. Yo rompí ahí la barrera. Y por eso le doy todo mi amor a mi hija. Le voy a dar todo hasta el fin de mis días. Me enseñaste eso, pá. A no ser como vos”,