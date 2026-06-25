Piñón Fijo explicó por qué aceptó mostrarse sin maquillaje tras la foto viral de su hija

Fabián Gómez contó cómo surgió la publicación de la imagen a cara lavada y recordó los años en los que buscó preservar la magia del personaje.

La imagen de Piñón Fijo sin maquillaje sorprendió a miles de seguidores y generó una fuerte repercusión en redes sociales. La fotografía fue compartida por su hija, Solcito Fijo, en un homenaje por el Día del Padre y mostró por primera vez al artista sin la tradicional caracterización que lo acompaña desde hace casi cuatro décadas.

La repercusión de los usuarios fue tal que Fabián recurrió a la cuenta de Instagram de su personaje para referirse al impacto que tuvo la imagen. No solo aclaró que la fotografía fue tomada hace más de tres décadas, sino que también remarcó que su hija la publicó con su autorización .

Tras la viralización de la foto, el cordobés detrás del personaje de Piñón Fijo reveló que la iniciativa de compartir públicamente aquella imagen fue de su hija .

"Ella me preguntó si lo podía hacer. Para mí, fue un acto de amor y de familia. Fue una manera de abrirnos y demostrarle a mucha gente cómo solíamos ser en ese entonces, y muchos lo entendieron bien.

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El artista también explicó los motivos que lo llevaron a publicar un mensaje para respaldar a su hija, luego de que la foto despertara un enorme impacto entre los internautas y generara todo tipo de reacciones: "Ahí se desvirtuó todo, como suele suceder en las dinámicas de redes. A los que les interesaba ver mi cara, y a los que no. Cuando la idea era mostrar quiénes somos y de dónde venimos".

Respecto al interés que despertó ver su rostro detrás del maquillaje del personaje que marcó a varias generaciones, Fabián reflexionó: "No sé muy bien qué hay detrás de eso, pero creo que el ser humano es curioso por naturaleza. Es como cuando te dicen: 'No mirés por esa ventana', y lo primero que hacés es mirar. Me parece que pasa un poco por ahí, por ese niño travieso que todos tenemos. Pero a mi no me molesta, ni mucho menos".

Un Piñón Fijo más flexible

Fue entonces cuando el animador infantil explicó que, si bien hoy se permite ser más flexible respecto a la exposición de su rostro sin caracterizar, durante los años de mayor popularidad de Piñón Fijo existía un especial cuidado por preservar el misterio del personaje.

Piñón fijo (2)

Según recordó, entre 2002 y 2004 —período que considera el punto más alto de su popularidad— su equipo ponía un fuerte énfasis en mantener intacta la ilusión y la magia que rodeaban su imagen.

En ese contexto, el artista aseguró que nunca implementó estrategias específicas para ocultar su identidad y recordó una anécdota ocurrida en una famosa panadería de Tolhuin, sobre la Ruta Nacional 3, entre Ushuaia y Río Grande. Allí, el dueño del local lo reconoció sin maquillaje y le pidió una fotografía.

Y si bien él accedió al pedido, le solicitó que la imagen quedara entre ellos, pero el comerciante terminó exhibiéndola en una de las paredes del local gastronómico.

"El que aceptó aquella foto fui yo y eso que todavía estábamos en pleno auge de Piñón Fijo ante los medios. Por ende, al equipo con el que yo trabajaba no le gustaba mucho la idea de que me mostrara sin la caracterización y refunfuñaron, pero mi actitud siempre fue flexible. A mí no me no me desvelaba eso", aseveró.

En esa misma línea, Fabián destacó la importancia que tuvo para él que Solcito fuera parte de esta nueva etapa, en la que el personaje ya está consolidado y puede permitirse mostrar con mayor libertad quién está detrás de Piñón Fijo.

Piñón Fijo...

"Fue bellísimo. Porque como familia venimos de un proceso largo, de regresar un poco de momentos ríspidos", deslizó el artista, en alusión al enfrentamiento mediático que protagonizó con su hija.

El enfrentamiento entre Piñón Fijo y su familia

En 2022, el artista compartió una fotografía de su nieta mayor acompañada con el hashtag #DerechoAbuelos, una publicación que fue interpretada como una señal de que no mantenía contacto con la pequeña y que derivó en un fuerte escándalo mediático, con acusaciones cruzadas.

Sin esquivar el tema, Piñón Fijo aclaró que ambos superaron aquel conflicto y que hoy atraviesan un presente sólido y armonioso: "Fue una bronca familiar que se nos fue de las manos, pero creo que los seres humanos crecemos cuando estamos dispuestos a evolucionar y a aprender de lo que nos pasa".

Piñón Fijo (1)

"Pero, de alguna manera, fue ahí que yo terminé de dimensionar la incidencia de este personaje y su familia en los otros. Por como explotó y se viralizó la situación. Me cayó la ficha sobre lo importante que había sido, y todavía es Piñón y su familia, porque la gente tomó mucho partido", reflexionó.

El regreso de Piñón Fijo

Con la mirada puesta en las vacaciones de invierno, el artista concentra todas sus energías en la gira que realizará por la provincia de Buenos Aires, con presentaciones programadas entre el 20 y el 31 de julio en localidades como Lomas de Zamora, La Plata, Cañuelas, General Belgrano, Dolores y Pergamino, entre otras, para interpretar algunos de sus hits más conocidos.