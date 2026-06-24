La última pareja del cantante cuartetero dejó frases que sorprendió a todo el equipo de Puro Show.

Patricia Pacheco y la inquietante revelación acerca de las últimas horas de vida de Rodrigo.

A 26 años de la muerte de Rodrigo Bueno , su última pareja, Patricia Pacheco , volvió a hablar sobre la noche del accidente que acabó con la vida del artista cuartetero y dejó frases que reavivan las dudas sobre las circunstancias que rodearon el final del cantante. En diálogo con Matías Vázquez para el programa Puro Show, repasó lo que vivió esa madrugada y apuntó contra el entorno del ídolo cordobés.

Durante la charla, Pacheco recordó que el mánager de Rodrigo les advirtió que tuvieran cuidado esa noche: “El mánager del Potro nos dijo ‘vayan con cuidado’, y nos dijo que había ‘una cama’ en contra de Rodrigo, pero no voy a hablar más”. “¿Lo viste consumir cocaína esa noche?”, le preguntó el conductor y ella contestó: “Adentro de la camioneta, volviendo a Buenos Aires, consumió como si fuese un pase y con vida”. Según Pacheco, tras pasar el peaje, una camioneta blanca lo sobrepasó y le tocó bocina, generando tensión en la ruta.

“Le pasa Pesquera con la camioneta blanca, le toca bocina, lo hace como vibrar”, dijo y luego de que Matías le consultara si la intención era provocar un accidente, Patricia contestó: “Sí. También él (Rodrigo) se fio de su camioneta. A medida que fue tomando velocidad, lo único que yo hice fue proteger al nene”. Consultada sobre si cree que a Rodrigo lo mataron, Patricia Pacheco fue cauta pero dejó abierta la sospecha: “Vos me haces esa pregunta... ganas no le faltaba a nadie, pero no te puedo dar esa respuesta ¿entendés?”.

Embed - A 26 AÑOS DE LA MUERTE DE RODRIGO: Patricia Pacheco, ex pareja, contó en detalle su última noche

“¿Para vos, el se hubiera mantenido con vida, o este final estaba ya marcado?“, indagó Matías Vázquez y ella expresó: ”Cuando lo conocí él ya sabía todo, él estaba viviendo sabiendo que no estaba vivo, sabía que ‘lo iban a poner’“.

A 26 años de la muerte de Rodrigo Bueno: sus canciones más escuchadas

Pese a su muerte, la vigencia de su música trascendió los años y sigue siendo uno de los grandes artistas más escuchados en Youtube y Spotify. Conoce cuáles son sus cinco temas más escuchados.

El top 5 de las canciones más escuchadas de Rodrigo en YouTube

1. Ocho cuarenta

38 millones de reproducciones. Fecha de lanzamiento: 1998. La historia de una joven de clase alta y uno de clase baja, que se conocen en un boliche y terminaban enamorando "sobre toda diferencia social".

2. Fue lo mejor del amor

23 millones de reproducciones. Fecha de lanzamiento: 1996. Desde un principio, la mediática y habitué del ambiente tropical Marixa Balli se adjudicó como la inspiración del cuartetero para escribir esa canción de amor. Se trata del amor prohibido, como expresa la estrofa Fue lo mejor del amor/ Lo que he vivido contigo/ Dejo mi esposa, tú dejas tu marido/ Para matarnos en un cuarto de hotel.

Embed - El Potro Rodrigo - Ocho Cuarenta (840) - Video Lyric

3. La mano de Dios

Fecha de lanzamiento: 2000. 21 millones de reproducciones. Lanzado en el año 2000, el tema musical “La mano de Dios” se convirtió en todo un himno no solo para los fanáticos de Diego Maradona. La imagen de Rodrigo cantando la canción en vivo frente al astro argentino en Cuba permanece en el recuerdo.

4. Soy cordobés.

Fecha de lanzamiento: 1999. 15 millones de reproducciones. Presentación de identidad del artista, como dice la canción: De la ciudad de las mujeres más lindas/ Del fernet, de la birra, madrugadas sin par/ Soy cordobés y ando sin documento/ Porque llevo el acento de Córdoba capital

5. Fuego y pasión

Fecha de lanzamiento: 1999. 13 millones de reproducciones. Nuevamente aborda el amor clandestino, con las repetidas estrofas Nos condenan, solo por amor/ Dicen que lo nuestro es inmoral/ Que somos amantes, nada más/ Somos la vergüenza del lugar.