Fuerte caída de Yanina Zilli en Gran Hermano: ¿se va de la casa?

La participante de 60 años sufrió un fuerte golpe tras correr para atender el teléfono rojo y terminó con asistencia médica.

Yanina Zilli vivió una noche de mucha tensión este miércoles en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). La participante corrió a atender el teléfono que otorgaba un beneficio a quien lo hiciera, pero su carrera hasta el teléfono rojo terminó en una fuerte caída.

En el afán de querer atender antes que sus compañeros, se chocó con Emanuel y Hanssen por lo que terminó en el piso con un golpe en la cabeza. Las imágenes generaron conmoción en los seguidores del programa que mostraron su preocupación en las redes sociales.

Automáticamente, los participantes se acercaron a ver cómo se encontraba y la levantaron. La exvedette se reincorporó tomándose la frente, en el lugar donde se lastimó.

Luego, Santiago del Moro entró a la casa para conocer qué había pasado y repasó las imágenes de la caída que muestran que Ema y Hanssen venían corriendo y forcejeando, y en esa lucha quedó atrás la actriz, que no pudo mantenerse en pie.

Ya sentada en un pequeño banco mientras recibía la atención y el cuidado de los otros concursantes, Zilli dijo: “Me siento mal”.

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Según informó Santiago del Moro, los médicos la atendieron en el confesionario y le hicieron los chequeos correspondientes. Minutos después, Zilli entró al confesionario a emitir sus votos en medio de la gala de nominación y aseguró estar con dolores, pero recuperándose.

En cuanto a una posibilidad de salir de la casa para realizarse controles no hubo comunicado de Gran Hermano.