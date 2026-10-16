"Empezó con una llovizna y se transformó en una tormenta": cómo sigue Añelo tras el temporal

Defensa Civil asistió a 50 familias, las rutas están transitables y hay suspensión de clases. La Fiesta de los Productores sigue en pie.

Luego del paso de una fuerte tormenta que afectó a Añelo este jueves, las autoridades municipales y los equipos de emergencia continuaron desplegando operativos para restablecer la transitabilidad y brindar asistencia. El fenómeno meteorológico tomó por sorpresa a la comunidad y provocó anegamientos en distintas arterias urbanas de la localidad petrolera.

En diálogo con LU5, el director de Defensa Civil municipal, Modesto Muñoz, detalló el operativo de asistencia desplegado, el trabajo de contención realizado en los canales de drenaje y la situación de las rutas de acceso tras las intensas precipitaciones. Según relató el funcionario, el temporal coincidió con las tareas de preparación para la 5° edición de la Fiesta de los Productores, lo que exigió una inmediata reestructuración de las tareas municipales.

Muñoz explicó que la precipitación "empezó con una llovizna leve y se transformó en una tormenta", desatando complicaciones inesperadas. Ante este escenario, el personal de las secretarías de Obras y Servicios Públicos y de Desarrollo Social se puso a disposición del Comité de Emergencias, encabezado por el intendente local, coordinando labores junto a Bomberos Voluntarios, Policía Provincial, el área de Salud y Vialidad Provincial.

Impacto en barrios, familias asistidas y medida del CPE

Entre las intervenciones técnicas prioritarias, Muñoz destacó la maniobra realizada sobre la infraestructura hídrica de la localidad: "Lo primero que se trabajó fue en cerrar las compuertas del canal de riego que atraviesa nuestra localidad, para que pueda captar todo el agua que bajaba de las bardas". Debido a la topografía de Añelo, las correntadas descendieron desde la meseta y arrastraron importantes volúmenes de barro, piedras y residuos hacia la zona urbana, atravesando la zona de la Ruta 7 y el casco céntrico.

Al describir la geografía afectada, el titular de Defensa Civil precisó que el casco viejo de Añelo se encuentra en la zona baja, mientras que el barrio La Meseta ocupa el sector alto. Por esa razón, los sectores más perjudicados fueron barrio La Meseta, El Mirador, La Esperanza y todas las áreas que desaguaban hacia el canal de riego principal.

En cuanto al despliegue social, el funcionario confirmó que 50 familias fueron asistidas por los equipos de emergencia. Varias de ellas recibieron albergue o contención temporal durante el momento más crítico de la tormenta y pudieron retornar con rapidez a sus viviendas a medida que cedió la acumulación de agua. En tanto, ante la magnitud del evento meteorológico, el Consejo Provincial de Educación confirmó la suspensión de clases en la localidad durante la jornada del viernes.

Por otra parte, las complicaciones en los caminos también repercutieron en el ámbito hidrocarburífero regional, donde el anegamiento de accesos hizo que trabajadores de Vaca Muerta sufrieran demoras en los recambios de turno debido a la acumulación de barro y la intransitabilidad de sectores clave.

Estado de las rutas y confirmación de la Fiesta de los Productores

Pese a las anegaciones sufridas en calles y accesos, personal de Vialidad Provincial y equipos pesados municipales trabajaron de manera continua en la remoción de barro y limpieza sobre la Ruta Provincial 8 y las arterias internas para garantizar la circulación segura de los vehículos.

Muñoz señaló que las rutas e ingresos principales a Añelo se encuentran transitables. Respecto a la 5° edición de la Fiesta de los Productores, confirmó que la programación se mantiene en pie sin cancelaciones: "La fiesta sigue en pie, el predio se continúa trabajando. Hay lugares donde hay que retirar agua, tenemos toda la maquinaria para eso y se sigue trabajando y haciendo tareas de limpieza".

Finalmente, ante la inestabilidad climática y las recomendaciones preventivas de seguridad, Muñoz sugirió a quienes deban trasladarse a la localidad circular con precaución, vestir ropa adecuada y acatar las indicaciones dispuestas por los controles de la Policía Provincial y la Dirección de Seguridad Vaca Muerta.