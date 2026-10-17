¿Fue un éxito? El rating que logró MasterChef Junior en su estreno con Vero Lozano

El regreso de MasterChef y la apuesta por nuevos talentos marcaron una noche especial para la televisión argentina. Entre desafíos culinarios, momentos de emoción y la participación de figuras reconocidas , una propuesta familiar volvió a captar la atención de los espectadores y se convirtió en uno de los grandes atractivos de la programación de Telefe .

Después de los buenos resultados de MasterChef Celebrity, el canal decidió apostar por una nueva generación de cocineros. Con Vero Lozano como conductora, MasterChef Junior debutó con 14 niños y niñas dispuestos a demostrar su talento en la cocina, bajo la mirada de un jurado integrado por Maru Botana, Germán Martitegui e Ian Lucas , ganador de la edición de famosos de 2025.

El programa comenzó con un piso de 9,9 puntos de rating , heredado de Telefe Noticias. En el primer desafío, los participantes debieron formar parejas y preparar hamburguesas smash con salsa, papas chips y un aderezo propio. Para conseguir sus delantales, tuvieron que golpear una piñata con cucharas y agruparse según el color obtenido: “Para mí es espectacular estar acá porque hice la primera, era de esas personas que me escapa de los chicos pero terminé jugando a la mancha con todos y después fui papá “, reconoció Martitegui al recordar su experiencia con los más pequeños. Por su parte, Botana les anticipó a los participantes: “En la cocina el delantal los protege , les da comodidad pero hoy ustedes se los van a tener que ganar ”.

Quiénes ganaron el primer desafío

Durante los 60 minutos de preparación, el jurado recorrió las estaciones y aconsejó a los pequeños cocineros. Las propuestas tuvieron resultados variados, desde hamburguesas dobles con queso hasta versiones con huevo, vegetales, panceta y distintas salsas. Alma, de 9 años, y Dante, de 8, se destacaron con su hamburguesa doble, que recibió elogios de Martitegui. “Está buenísimo, está bien cocida dentro y crocante, el jamón y queso le queda muy bien. ¡Me encantó! Muy buen comienzo”, expresó el chef.

Finalmente, la dupla se quedó con el mejor plato de la noche y obtuvo su lugar en el balcón. En tanto, Zoi y Camille, junto con Aurora y Emilia, presentaron las preparaciones menos logradas. Sin embargo, el jurado decidió que ningún participante abandonara la competencia en el debut.

El rating de MasterChef Junior y su apuesta digital

La competencia no tuvo una noche sencilla, ya que el partido entre Boca Juniors y Talleres por el Torneo Clausura captó parte de la audiencia en el cable. Aun así, el reality consiguió liderar la televisión abierta y alcanzó un pico de 11,8 puntos de rating, una marca destacada para un viernes, jornada habitualmente caracterizada por un menor encendido televisivo.

La propuesta también estuvo disponible en HBO y, al día siguiente del estreno, en TNT. Además, Streams Telefe acompañó la emisión con un react en vivo conducido por Juli Castro y Mernuel desde las 21, que reunió a más de 40.000 usuarios conectados.

Una fórmula que vuelve a apostar por la familia

No es la primera vez que Telefe apuesta por esta versión infantil. El canal ya emitió dos temporadas de MasterChef Junior, conducidas por Mariano Peluffo en 2015 y 2016. En aquellas ediciones, María Sassola y Sebastián Flores se consagraron campeones. En esta nueva etapa, Vero Lozano se destacó por su cercanía y empatía con los participantes, además de su capacidad para acompañar los tiempos del programa. Con una emisión semanal y un formato pensado para compartir en familia, el reality busca consolidarse como una de las opciones destacadas de los viernes por la noche.