Telefe comenzó a mostrar en la pantalla cuántas personas están viendo sus programas: debutó en MasterChef.

El canal de las pelotas sorprendió a su audiencia con el estreno de un nuevo "chiche".

Telefe sorprendió a su audiencia al incorporar un nuevo detalle a sus emisiones: en una de las esquinas ahora aparece un contador que indica la cantidad de personas que están mirando el canal en vivo, con datos oficiales de Ibope .

La iniciativa debutó este martes durante la emisión de MasterChef Celebrity , cuando apareció una placa con el mensaje “2.256.149 personas nos están viendo”.

Acompañada por la identificación de la medidora Ibope y la leyenda “En vivo”, el canal de las pelotas estrenó esta nueva herramienta que le permite ver al público cuántos espectadores tiene en vivo el canal.

La propuesta busca comunicar la audiencia en cantidad de espectadores, una cifra más directa para el público que los habituales puntos de rating. El dato volverá a aparecer en distintos momentos de la programación, como una “mosca”: una gráfica que se incorpora sobre la imagen mientras continúa la transmisión.

Pachu Peña eliminado de MasterChef Celebrity: el mensaje que dejó tras su salida

Pachu Peña se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity. El humorista ya había anunciado, sin querer, su salida del reality y trascendió que su repentina eliminación se dio por un compromiso teatral que cumple en España.

El desafío no fue el más difícil de la temporada y fue Ian Lucas quien presentó una versión principiante de su plato que lo convirtió en el ganador de la edición pasada. “Esta es una réplica del plato que elegí yo cocinar para cocinar en la gran final”, reveló Ian y explicó qué es y cómo lo hizo.

“Van a tener que hacer su versión principiante del plato que Ian Lucas presentó para la final de Masterchef y con el cual ganó. Les vamos a pedir que presenten una milanesa con guarnición y un dip a base de mayonesa”, detalló Germán Martitegui. Los participantes con delantal negro cocinaron y el jurado decidió que Grego Rossello, Pablo Migliore, Luck Ra, Marta Fort y Nazareno Casero pasaran a la siguiente etapa aunque sus platos no fueron de excelencia. En tanto que Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Morena Beltrán y Campi, fueron los mejores de la noche y continuaron en carrera.

El mensaje de Pachu

Finalmente, Diego Ramos, Alejandro Lerner y Pachu Peña, quedaron en la cuerda floja y fue Pachu el eliminado. “Pachu te vimos muy poco lamentablemente, fue una alegría conocerte un poco, fue muy corto. Creo que los nervios o lo que sea, no te dejaron mostrar todo el potencial que podías tener. Pero gracias por haber venido y estar acá”, expresó Germán.

“La pase muy bien, gracias a todos de corazón, me trataron maravillosamente bien”, dijo el humorista quien esperará el repechaje para volver a las cocinas y fue en su despedida que lanzó un mensaje positivo a todo el público: “Recuerden, un día sin risas es un día perdido”.