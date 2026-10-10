Los cuatro programas de El Trece y Telefe preparan mesazas con figuras de la música, el espectáculo, el deporte y el periodismo.

Las mesazas, PH y La Peña: quiénes son los invitados del fin de semana y la sorpresa en la conducción

La televisión argentina se prepara para un nuevo fin de semana con mesazas: figuras destacadas del espectáculo, la música y la actualidad. Entre entrevistas, presentaciones artísticas y conversaciones sobre temas que marcaron la agenda, los principales ciclos de El Trece y Telefe ya definieron quiénes serán sus invitados para el sábado 10 y el domingo 11 de octubre.

En esta oportunidad, la programación estará atravesada por dos novedades: la ausencia de Mirtha Legrand , quien continúa recuperándose en su domicilio luego de permanecer internada durante 18 días, y una edición especial de La Peña de Morfi , que celebrará sus 10 años al aire con Carina Zampini al frente y un coconductor reemplazante.

El sábado a las 21:30, La Mesaza de Mirtha presentará una mesa integrada por Florencia Raggi, Carlos Santamaría, Martín Souto y Victorio D’Alessandro . Juana Viale continuará al frente del programa mientras su abuela se recupera.

Entre los invitados estará Florencia Raggi, quien durante la semana se refirió con humor a los rumores de separación de Nicolás Repetto, su pareja desde hace más de tres décadas. La actriz se comunicó en vivo con el programa de Mario Pergolini por El Trece y aseguró: “Estamos mejor que nunca”. Además, se encuentra ensayando en el Teatro San Martín.

La mesa también contará con Carlos Santamaría, actor con una extensa trayectoria en cine y televisión, cuyo próximo estreno, Lo dejamos acá, llegará a las salas el 16 de octubre. Posteriormente a la despedida de Lionel Messi de la selección nacional, el periodista deportivo Martín Souto aportará su experiencia en la cobertura del fútbol. Referente de TyC Sports y creador de El Aguante y Paso a Paso, desde comienzos de 2026 conduce ESPN F10 y desarrolla su propio canal digital, Mundo Souto.

Por último, Victorio D’Alessandro, de 42 años, será parte de la emisión. Reconocido por su participación en Casi Ángeles y su trabajo reciente en En el barro, de Netflix, el actor descartó públicamente volver al universo de Cris Morena y actualmente protagoniza la obra teatral En mitad de tanto fuego.

PH Podemos Hablar: Andy Kusnetzoff recibirá a cinco figuras

El sábado por la noche, Andy Kusnetzoff estará al frente de una nueva emisión de PH Podemos Hablar, con cinco invitados que llegan desde distintos ámbitos y atraviesan momentos personales y profesionales diversos.

Uno de ellos será Federico Coria. El tenista, hermano del exjugador Guillermo “Mago” Coria, busca recuperar continuidad después de una prolongada inactividad por lesiones en el codo, el pectoral y el abdomen. En septiembre regresó a las canchas en el Challenger de Buenos Aires, donde quedó eliminado en octavos de final. El deportista anticipó que, si no consigue un título antes del Argentina Open de febrero de 2027, se retirará.

El regreso de PH podemos hablar se venía postergando desde marzo.

También participará Vicky Xipolitakis, modelo e integrante del programa Ariel en su Salsa, de Telefe, quien mantiene un conflicto judicial con el padre de su hijo Salvador. La actualidad política, periodística y literaria tendrá su espacio con Luis Novaresio. El conductor de A24 viene de recibir ataques públicos del presidente Javier Milei en redes sociales y acaba de publicar su segunda novela, La vida que importa, editada por Planeta.

Otro de los invitados será Homero Pettinato, conductor de Soñé que volaba, el ciclo de Olga. En las últimas semanas denunció a un hombre por amenazas de muerte frente al estudio del canal y habló públicamente sobre sus trastornos alimentarios y la depresión que lo llevó a comenzar un tratamiento psiquiátrico. La lista se completará con Juana Repetto, hija de Nicolás Repetto, quien regresó a los escenarios con 8 Mujeres. La obra dirigida por José María Muscari debutó el 8 de octubre en el Multiteatro, luego de varios meses de ausencia de la actriz del ámbito teatral.

Almorzando con Juana: quiénes estarán el domingo 11 de octubre

El domingo desde las 14, Juana Viale recibirá en Almorzando con Juana a Iván Noble, Ludovica Squirru, Benjamín Alfonso y Michelle Masson.

Iván Noble llegará con una trayectoria musical de más de 35 años, desde su etapa como líder de Los Caballeros de la Quema hasta su carrera solista. Actualmente recorre distintas ciudades con Canciones traspapeladas, un espectáculo que recupera temas que había dejado de interpretar durante años. Además, ofrecerá un número musical al cierre del almuerzo. El músico también grabó recientemente su versión de Mi historia entre tus dedos, el clásico de Gianluca Grignani, y adelantó que lanzará un nuevo single antes de fin de año.

La mesa tendrá además a Ludovica Squirru, reconocida por sus predicciones del horóscopo chino. La astróloga acaba de presentar su libro para 2027, dedicado al año de la Cabra de Fuego. Por su parte, Benjamín Alfonso, de 42 años, llega después de participar en Margarita, de Telefe, y continúa con su trabajo teatral en Alimentos vencidos, en Microteatro. Completa el grupo Michelle Masson, modelo, actriz e influencer de 25 años. Con más de 713.000 seguidores en Instagram, también participó recientemente en Es mi sueño, el programa de El Trece.

La Peña de Morfi celebra sus 10 años con Marley y Carina Zampini

El domingo a las 13:30, La Peña de Morfi tendrá una emisión especial para celebrar su décimo aniversario. En esta oportunidad, Marley reemplazará al conductor habitual, Diego Leuco, y compartirá la conducción con Carina Zampini.

La música será uno de los grandes atractivos de la jornada. Luck Ra, cantante cordobés de 27 años, formará parte de la programación después de ganar dos Premios Gardel en 2026: Mejor Álbum de Cuarteto por Qué sed y Mejor Canción de Cuarteto por Tu misterioso alguien, junto a Miranda. En septiembre, además, estrenó A quién le importa, una colaboración con Thalía.

También pasarán por el escenario Los Tipitos, referentes del rock nacional; el histórico conjunto folklórico Los Fronterizos y la cantante Roze. En el segmento de entrevistas estarán Fátima Flórez, quien el 31 de octubre estrenará su espectáculo Fátima Universal en el Teatro Ópera, luego de una extensa gira por Argentina y Latinoamérica, y el médico y divulgador Daniel López Rosetti.

Como en cada emisión, el equipo habitual tendrá un lugar destacado. Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro estarán a cargo de la cocina, mientras que Pichu Straneo, Pachu y Nazareno Mottola aportarán humor. Claudio “Turco” Husaín, por su parte, conducirá la sección deportiva Lo del Turco.