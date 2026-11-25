Alejandra Maglietti compartió una situación referida a la maternidad que la tomó por sorpresa. En sus historias de Instagram publicó una foto de su hijo Manuel llorando y contó que comenzó a hacerle berrinches.

"Ya arrancó con los berrinches. Tiene 1 y tres meses nada más, yo pensé que era cerca de los 2. ¿Alguien me explica?", escribió sorprendida por esta nueva etapa. Al mismo tiempo, sus seguidores pudieron ver cuánto ha crecido hasta el momento su pequeño.

Su publicación generó la reacción de una seguidora que también está atravesando la misma etapa con su bebé. "Uuu mi hijo igual... ¿Cuándo se termina? ¿Cómo los manejás? ¿No le das bolilla y lo dejás que se le pase o tratás de calmarlo?", le preguntó a Alejandra Maglietti .

"No sé, si lo calmo o le doy lo que quiere siento que lo estoy consintiendo y si miro para otro lado y lo ignoro siento que soy una madre de mierda. ¿Alguien tiene la receta?", le respondió sincera la modelo.

La panelista también hizo una comparación entre las formas de crianza de distintas generaciones y abrió el debate sobre cómo se manejan actualmente los berrinches de los niños. "¿Alguien tiene la receta? ¿Ya hay una generación que fue criada con berrinches calmados? ¿Cómo salió? La nuestra era: patalea que no me importa", escribió dejando en evidencia las dudas que le genera esta nueva etapa de la maternidad.

La tremenda confesión personal de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti sorprendió al hablar con total sinceridad sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida sentimental. Durante su participación en el programa Storytime, el ciclo de Bondi que comparte con Nazarena Vélez y Barbie Vélez, la modelo reveló que sufrió varias infidelidades a lo largo de los años y contó cómo enfrentó esas situaciones. Su confesión surgió durante una charla con Matías Alé y rápidamente generó repercusión por la crudeza de sus recuerdos.

Todo comenzó cuando la ex Bailando por Un Sueño le preguntó si alguna vez había necesitado hacer terapia por culpa de una pareja infiel. Maglietti explicó que el tratamiento psicológico siempre formó parte de su vida, aunque admitió que atravesó momentos muy difíciles. “Fui a terapia siempre, yo por todo igual”, señaló antes de lanzar la frase que sorprendió a todos: “Me metieron bastante los cuernos. Bastante, bastante”.

La conductora también recordó que descubrió algunas infidelidades gracias a comentarios de otras personas, mientras que en otras oportunidades decidió comprobar las sospechas por sus propios medios. “En algún momento he hecho una guardia porque dudaba”, relató entre risas. Sin embargo, explicó que la espera fue muy breve porque “a los dos minutos” confirmó lo que imaginaba. Después de ese episodio, aseguró que nunca dudó sobre cómo actuar: “Chau. Por más que me doliera o que sufriera lo que fuera”. Cuando Nazarena quiso saber si enfrentó directamente a la persona involucrada, Maglietti respondió: “Claro, obvio. Sí, sí, sí, o sea, horrible”.

La panelista explicó que, pese al dolor que implicaban esas situaciones, jamás estuvo dispuesta a perdonar una infidelidad. Según contó, todas las relaciones terminaron inmediatamente después de descubrir una traición y nunca dio segundas oportunidades. Esa postura, afirmó, le permitió atravesar el sufrimiento con la tranquilidad de haber tomado una decisión firme, aun cuando las rupturas resultaban muy dolorosas.